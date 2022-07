O encontro aconteceu na Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM), no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, nesta quinta-feira (21), uma reunião para estabelecer a programação e as atividades de integração de professores, da Secretaria Municipal de Educação (Semed). O encontro aconteceu na Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM), no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul.

A ação é coordenada pelo Programa de Tutoria Educacional (PTE), e para a coordenadora-geral do programa, da Gerência de Formação Continuada (GFC), Darcley Abreu, o momento é oportuno para executar o planejamento estratégico de integração dos novos servidores.

“O objetivo desta reunião é alinhar a programação da integração que se realizará em setembro, se fazendo necessário com a Gerência de Lotação algumas tratativas importantes para acolhermos os recém-empossados. Nessa acolhida que estamos planejando, iremos apresentar toda a estrutura organizacional desta secretaria”, pontuou.

Os convocados tomam posse na Comissão de Investidura, então são designados à Gerência de Lotação para serem alocados nas respectivas unidades de ensino. O gerente do órgão, Luiz Pires, explica que o trabalho ocorre em conjunto com a GFC com o propósito de capacitar os novos servidores públicos municipais.

“Os servidores empossados serão acompanhados no decorrer do estágio probatório com duração de três anos e receberão todas as orientações necessárias. A lotação dos novos servidores é conforme a localidade em que os então candidatos, hoje servidores da Semed, escolheram durante a realização do concurso público”, declarou.

Tratativas

No encontro, houve o mapeamento do público recém-empossado com cerca de 400 profissionais; identificação das zonas distritais que receberam o maior número de professores neste período; acompanhamento da lotação para o desenho do fluxo logístico de formação em tutoria; solicitação de informações a respeito da admissão, matrícula, cargo, função e turno de trabalho do público da Integração.

