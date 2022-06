Manaus (AM) – Os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovaram, nesta terça-feira (14), o projeto de lei que autoriza o reajuste de 12,47% no salário dos servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Na mesma sessão, os vereadores também aprovaram a contratação de empréstimo no valor de R$ 100 milhões para aplicação em infraestrutura.

“Quero agradecer a toda a Câmara Municipal, que aprovou o reajuste salarial dos servidores da educação. A mensagem governamental que nós enviamos ontem de forma rápida e célere foi aprovada. Estou sancionando essa lei para que esse aumento possa ser concedido o mais rápido possível, retroativo ao mês de maio”, ressaltou Almeida.

A proposta inclui o pagamento retroativo a partir de maio deste ano, além de reajustar os auxílios alimentação e transporte. Conforme o espelho de pagamento do mês de maio, mais de 15 mil servidores ativos no mês de maio receberão.

Esse aumento irá gerar um impacto de R$ 85 milhões na folha de pagamento até o final do ano de 2022. Para a titular da Semed, professora Dulce Almeida, esse aumento representa a valorização que os servidores estão recebendo na atual gestão e que a equipe da secretaria trabalhou muito para que fosse possível.

“A equipe da Semed fez o estudo para que pudéssemos ter esse cenário positivo, que permitiu a assinatura. Isso é um ganho muito grande para a categoria. Temos o terceiro maior piso salarial do Brasil e isso reflete o compromisso do prefeito David Almeida com a educação”, completa.

Lei aprovadas

Os vereadores também aprovaram na mesma sessão a contratação de empréstimo no valor de R$ 100 milhões para aplicação em infraestrutura, o aumento de 280 para 320 no número de carros dos modais alternativos e executivos que passarão a integrar o sistema de transporte público de passageiros.

Além destes, os parlamentares ainda aprovaram a criação do Programa de Aproveitamento de Resíduos de Poda, a inclusão no calendário oficial de Manaus, do mês Junho Verde, destinado à realização de ações voltadas à sensibilização da população sobre a importância de ações de sustentabilidade e de conservação do meio ambiente.

Transportes

Os vereadores aprovaram o PL nº. 241/2022, que altera a Lei nº. 2.898, de 09 de junho de 2022, que trata da inclusão dos modais alternativos e executivos ao Serviço de Transporte Público Coletivo de Passageiros.

A alteração é apenas na quantidade de veículos que terão autorização para integrar o sistema, que de 280 passa para 320 carros. O projeto, que tramitou em regime de urgência, foi encaminhado para sanção da Prefeitura.

* Com informações da assessoria

