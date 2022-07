Convocados do concurso público da Semed recebem acolhida em Manaus

Manaus (AM)- Até a próxima sexta-feira (15) os 400 professores aprovados no cadastro reserva do concurso público de 2017 da Prefeitura de Manaus, receberão informações sobre os trâmites legais para tomar posse e atuarem na rede municipal de ensino.

O primeiro encontro realizado com um grupo de 200 convidados, aconteceu na tarde desta quarta-feira (13) no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed), no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul.

A secretária Municipal de Educação, professora Dulce Almeida, juntamente com os subsecretários de Administração e Finanças, Lourival Praia; de Gestão da Educação, Junior Mar; e de Infraestrutura e Logística, Marcelo Campbell, além de outros técnicos da Semed, deram as boas-vindas aos novos servidores.

A secretária Dulce Almeida frisou que os novos servidores serão extremamente importantes para Manaus ser a número um em educação a nível nacional e que sabe da luta dos novos servidores, pois só conseguiram ser nomeados após cinco anos de terem prestado o concurso.

O subsecretário de Gestão Educacional, Junior Mar, destacou que os servidores novatos serão municiados com todos os meios possíveis para conseguir fazer um bom trabalho.

“Vocês não estão sozinhos, além do diretor da escola com quem vão trabalhar, além do pedagogo, nós temos aqui a Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM), nosso setor que trata da formação dos nossos educadores. Então, fiquem tranquilos e se precisarem de qualquer coisa estamos à disposição”, ressaltou Junior.

Segundo o chefe da Divisão Pessoal (DP), Thiago Correia, o encontro tem o objetivo de dar celeridade ao processo de efetivação da investidura dos novos servidores.

“Esse momento é para passarmos as orientações aos servidores recém chamados e convocados do cadastro de reserva do concurso de 2017, no intuito de mostrar e orientar também, pedindo celeridade na entrega das documentações, seguindo rigorosamente todas as orientações que o setor de posse encaminhou via e-mail. É uma forma de reforçar a apresentação desses documentos, de tirar todas as dúvidas que eles tenham e conseguirmos colocar o mais rápido possível esses professores em sala de aula”, salientou Thiago.

Um dos servidores recém convocados é Ildegardo de Oliveira Júnior, destacado para trabalhar na Divisão Distrital Zonal (DDZ) Leste 2, como professor de educação física. Para o educador a nomeação foi a efetivação de um sonho.

“Até que enfim meu sonho de ser chamado foi realizado. Obrigado prefeito David Almeida e secretária Dulce Almeida, por este gesto de sensibilidade e respeito por todos nós que há anos esperávamos por essa vitória”, disse.

*com informações da assessoria

