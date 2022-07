Corecon-AM elege três personalidades a honrarias da economia do ano de 2022

O Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM) elegeu nesta semana, durante 11ª reunião plenária, os três escolhidos as comendas mais importantes do conselho, que são concedidas todos os anos.

Em 2022, os escolhidos são: o superintendente do Banco da Amazônia (Basa), Esmar Manter Dutra do Prado como ‘Personalidade do Ano’; o economista Osíris M. De Araújo Silva como ‘Destaque do Ano’ e o economista Francisco de Assis Mourão Junior como ‘Economista do Ano’.

As honrarias têm como base uma análise pela excelência por parte de cada indicado em trabalhos e assuntos econômicos na atualidade. Essa iniciativa do Corecon-AM é um reconhecimento a economistas que atuam nos mais diferentes campos da profissão, engajados em atividades dos setores privado ou público, academia ou profissionais autônomos, no Amazonas, e que tenham se destacado por sua contribuição no fortalecimento do desenvolvimento econômico regional ou nacional, por meio de análises críticas e inovadoras sobre assuntos relevantes e de interesse público.

O prêmio de ‘Personalidade do Ano’ foi concedido ao advogado Esmar Manter Dutra do Prado, superintendente do Basa de Roraima e Amazonas. Esmar é graduado em Direito pela Faculdade Cathedral em Boa Vista – RR, empregado de carreira do Banco da Amazônia há 21 anos, e profissional certificado com CPA 20 pela Anbima. Atuou como gerente-geral de agências por 10 anos e, atualmente, também é Conselheiro Titular do Sebrae no Amazonas e Roraima e Conselheiro Suplente do CAS da Suframa.

“Eu recebo com muita felicidade essa homenagem. Eu sou funcionário de carreira há 21 anos no Banco da Amazônia e nesse período tivemos grande missões desenvolvidas no banco, e dentro dos nossos objetivos alcançados temos como parceiros os economistas que atuam conosco pelo desenvolvimento econômico da região. Com isso, conseguimos implantar de maneira assertiva e prática várias melhorias à sociedade” , afirmou.

A comenda de ‘Destaque do Ano’, foi concedida ao economista Osíris M. De Araújo Silva, que também é consultor empresarial, colunista e autor de vários livros relevantes para o desenvolvimento regional. Ele é também membro do Inst. Geográfico e Hist. do Amazonas, do GEEA do Inpa.

“Ao ser homenageado pelo conselho e os colegas de minha classe profissional, sinto-me evidentemente honrado e reconhecido pelo trabalho que desenvolvo há 53 anos no setor, de importância transcendental para nossa economia” , disse Osíris.

Como ‘Economista do Ano’ foi eleito o economista Francisco de Assis Mourão Junior, que é formado no Centro Universitário do Norte – UNINORTE / LAUREATE Universities (2008), também Mestre em Engenharia de Processos pela Universidade Federal do Pará – UFPA. Mourão também é consultor Econômico na CM Consultoria Econômica, professor da Universidade Nilton Lins nos cursos de Graduação e Pós-Graduação presenciais e EAD.

“Fico muito feliz com essa homenagem, até me emociono. Na minha carreira, eu sempre tive a preocupação desde a época que eu me formei em prol da minha classe, de aproximar os economistas e ao mesmo tempo trabalhar em prol da sociedade. Essa visão eu sempre me preocupei, inclusive nas salas de aula, ministrando aulas no curso de economia na universidade” , agradeceu.

De acordo com o presidente do Corecon-AM, Marcus Evangelista, as duas comendas de ‘Economista do Ano’ e ‘Destaque do Ano’ são destinadas a honrar profissionais economistas que são registrados no conselho e que desenvolvem relevantes serviços prestados ao desenvolvimento econômico do Amazonas.

Já a comenda ‘Personalidade do Ano’, segundo ele, é uma premiação nova aprovada e criada pela atual gestão para homenagear profissionais que não são economistas, mas que tiveram o papel de grande importância para a atividade econômica no Estado.

“Neste ano o nome Esmar Prado foi escolhido em unanimidade entre os conselheiros titulares. E é uma satisfação muito grande poder homenagear o superintendente do Banco da Amazônia que tem um trabalho brilhante na sua gestão frente a um banco de muita importância para a economia do estado do Amazonas” , explicou Marcus.

Segundo Marcus Evangelista, as premiações vão ocorrer em mês de agosto durante a ‘Semana do Economista’, que terá uma extensa programação.

*Com informações da assessoria

