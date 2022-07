Cem vagas abertas para palestra sobre estratégias na busca do emprego em Manaus

As atividades gratuitas são voltadas a jovens a partir dos 16 anos em busca do primeiro emprego, universitários e pessoas em busca de qualificação

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), oferta, nesta sexta-feira (22), cem vagas para mais uma atividade on-line e gratuita do projeto “Conexão de Aprendizagem”. A palestra “A estratégia na busca do emprego” será ministrada pelo engenheiro Francisco Augusto, na próxima segunda-feira (25), das 15h às 16h30 (horário Manaus), pela plataforma Microsoft Teams.

Os interessados devem acessar o link disponível em semtepi.manaus.am.gov.br e realizar a inscrição nesta sexta-feira. É de inteira responsabilidade do candidato ter um celular, notebook ou tablet com sinal de internet, para acessar a programação. Os certificados serão enviados em até 48 horas após a palestra.

“O nosso palestrante Francisco Augusto abordará as melhores estratégias a serem adotadas por aqueles que buscam um emprego. Os participantes aprenderão também a preparar um currículo completo e como se comportar na entrevista de emprego. Esse é um conteúdo essencial para quem deseja se recolocar no mercado de trabalho, ou conquistar o primeiro emprego”, destacou a diretora do Departamento de Qualificação Profissional da Semtepi, Rayana Pinho.

Palestrante

Francisco Augusto Dias é formado em engenharia elétrica de produção pela Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo (SP) e tem 36 anos de atuação junto à Zona Franca de Manaus, nas áreas de negócios e operação.

Projeto

O projeto “Conexão de Aprendizagem: Visando Oportunidades”, executado na gestão do prefeito David Almeida, tem o objetivo de abordar temas atuais, relacionados a assuntos que estão em pauta, nas respectivas áreas de conhecimento no mercado de trabalho e empreendedorismo.

As atividades são voltadas a jovens a partir dos 16 anos em busca do primeiro emprego, universitários, candidatos cadastrados no Sine Manaus, profissionais em busca de qualificação e empreendedores em busca de capacitação.

