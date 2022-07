24ª Festa do Leite e 23ª Feira Agropecuária acontece nesta semana em Autazes

Autazes (AM) – O município de Autazes (a 112 km de Manaus) já está preparado para receber os visitantes que vão prestigiar a 24ª Festa do Leite e a 23ª Feira Agropecuária. Os eventos iniciam na próxima quinta-feira, dia 28, e se estendem até o dia 31, com um grande show de artistas nacionais.

A expectativa do prefeito Andreson Cavalcante (UB) é de que o evento injete mais de R$ 5 milhões na economia do município.

“Autazes tem a maior bacia leiteira do Amazonas, um rebanho bubalino muito grande. Temos a característica de ter o maior queijo do Estado, portanto, a Festa do Leite e a Feira Agropecuária, serão grandes eventos de fomento, disponibilizando também aos produtores rurais tecnologias, crédito, para que possamos produzir mais e melhor, com muita qualidade. Grande oportunidade do agronegócio regional, geração de emprego, renda e injetando mais de R$ 5 milhões na economia de Autazes“, ressalta o prefeito.

Divulgação Divulgação

Além dos expositores com rodadas de negócios e fomento ao turismo, o evento contará com linha de crédito disponível aos produtores rurais e capacitação para aplicação de novas tecnologias.

A abertura será marcada pela pela tradicional Cavalgada, que reúne cerca de mil pessoas, seguido da churrascada, que no fim da tarde, marcando um momento de confraternização entre os participantes.

Andreson Cavalcante reforça que os recursos são frutos de emenda parlamentar, destinadas para esses eventos, não alterando o orçamento da prefeitura “Emendas carimbadas para esse fim, não podendo esses recursos serem usados para outras finalidades”.

As atrações nacional Dorgival Dantas, Wesley Safadão com participação de Tirulipa, encerram a semana com shows para o público presente.

A Prefeitura Municipal de Autazes conta com a parceria do governo do estado, através da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, e demais orgãos envolvidos, além da iniciativa privada.

“Governador Wilson Lima (UB), está sendo muito sensível a esse pleito, entendendo a importância para o município na geração de emprego e renda, nos apoiando no que compete a estrutura estadual”, disse Andreson.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Amazonas apoia 8ª Feira de Bubalinos em Parintins

Wilson Lima inaugura feira, libera crédito e repassa fomento para Tefé

Pedidos para eventos do agro devem ser feitos com antecedência no AM