Amazonas apoia 8ª Feira de Bubalinos em Parintins

Parintins (AM) – Para fortalecer a bubalinocultura, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), participa da 8ª Feira Bubalinos de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), que iniciou ontem (2), com cavalgada pela cidade, e segue até domingo (5).

O evento foi resgatado pela Associação dos Pecuaristas de Parintins (APP), com o apoio do Governo do Estado e da Prefeitura de Parintins, para impulsionar a atividade no município, que tem rebanho estimado em 3.700 animais de 65 criadores.

Por ocasião da abertura do evento, a Sepror celebrou um termo de convênio com a prefeitura local para repasse de R$ 200 mil e ofereceu capacitação para produtores, estudantes e público em geral.

A 8ª Feira de Bubalinos tem como proposta estimular e difundir boas práticas para produção bubalina, envolvendo as áreas de melhoramento genético, nutrição, sanidade, mecanização agropecuária, reprodução, entre outros aspectos.

Além dessas atividades, o evento quer apresentar a potencialidade e a importância da criação de búfalos para a economia de Parintins, gerar oportunidades de negócios com a abertura de novos investimentos no setor e aumentar a produção de leite.

Também participaram da abertura os dirigentes e representantes da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf), da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Florestal e Sustentável (Idam), e da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB).

“Isso tudo é fruto de um planejamento. O Governo do Amazonas criou o Programa Agro Amazonas. E isso está no nosso planejamento pós-pandemia, estimular, apoiar, incentivar e investir nas feiras agropecuárias, que mexem com a economia, não só para o produtor rural, para o consumidor, para o comércio. A gente vê aqui a cidade de Parintins muito movimentada com a feira, após 27 anos sendo resgatada”, apontou Petrucio Magalhães Júnior, secretário titular da Sepror.

O presidente da APP, Telo Pinto, destacou a parceria para o sucesso do evento.

“A gente precisa nos dar as mãos sempre, para que a gente possa fazer sempre mais, e buscar acima de tudo a unidade e o crescimento do setor primário do nosso município e do nosso estado. A gente sabe que o modelo Zona Franca vem sofrendo muitos ataques, e nossa alternativa econômica é justamente o setor primário, por isso precisamos estabelecer essa política da parceria”, afirmou.

No primeiro dia aconteceram também os cursos ministrados por técnicos da Sepror, com temas relacionados a Administração de Pequenas Propriedades Rurais, Manejo Florestal, Cultivo da Mandioca, e Mecanização Agrícola.

Assim como a Adaf fez a entrega do certificado de autorização do evento agropecuário e o descerramento da placa que marca as reformas do Parque de Exposição, que contou com investimento do Governo do Amazonas.

