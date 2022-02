TCE-AM terá cadeiras na diretoria do Instituto Ruy Barbosa

Manaus (AM) – Três conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) tomarão posse, na próxima terça-feira (22), em cargos na diretoria do Instituto Ruy Barbosa, órgão de inteligência dos Tribunais de Contas (TCs).

Entre os conselheiros a tomar posse estão:

Conselheiro-presidente do TCE-AM, Érico Desterro, que integrará o Comitê Técnico de Governança dos TCs;

Coordenador da Escola de Contas Públicas, conselheiro Mario de Mello, que irá herdar o cargo de vice-presidente de Desenvolvimento Institucional,

Conselheiro Júlio Pinheiro, que irá compor o Comitê de Sustentabilidade do IRB.

Evento híbrido

O evento acontecerá a partir das 16h, no auditório do Instituto Instituto Serzedello Corrêa (ISC-TCU), em Brasília, no entanto, o evento será feito de forma híbrida, com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube do Tribunal de Contas da União (TCU), pelo endereço virtual (https://www.youtube.com/watch?v=Dxld2lunAZA).

Durante solenidade também tomarão posse as novas diretorias da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e da Associação Brasileira de Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom).

Edição Web: Gláucia Chair

Com informações da assessoria

