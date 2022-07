Juju Salimeni recorda intolerância religiosa de Nicole Bahls em treta: ‘Me chamou de satânica’

Uma treta é uma treta mesmo que as protagonistas dela já tenham feito as pazes. Caso de Juju Salimeni e Nicole bahls; Ex-colegas e rivais no “Pânico na TV!”, as duas chegaram a ser suspensas por conta de uma briga no camarim, após Nicole sumir com o biquíni de Salimeni.

Mas a confusão mais séria aconteceu por conta de uma intolerância religiosa.

“Ela deu uma entrevista e não lembro tudo que ela falou, mas ela falou da minha religião. Na época eu disse para ela: ‘olha, eu sou do candomblé’. E sou até hoje. E eu disse que ia ter um compromisso religioso e que a gente fica, depende, 3, 5 dias, e eu contei que ia ficar no meu retiro e beleza”, relata Juju.

Ela disse que Nicole, no entanto, usou a informação de outra forma: “Deu a entrevista e disse que eu tinha feito trabalho pra ela pra bunda cair. E eu lá vou gastar dinheiro para pedir para uma bunda cair?”.

Juju conta ainda que Nicole disse coisas sobre a religião dela que geraram um enorme preconceito.

“Disse que eu era satânica, que eu bebia sangue, que eu matava bicho… Intolerância religiosa total. Naquela época não existia, se fosse hoje, seria crime”, disse.

“Aquilo me afetou muito. Se hoje existe preconceito, naquela época era muito mais. Fui super atacada. Isso me gerou um estresse imenso, passei super mal, e no outro dia tive uma crise de pânico”, narrou ela durante entrevista ao podcast “Eu fico loko”.

Fim das brigas

Hoje, a ex-panicat jura que as duas estão em paz:

“Quando ela foi trabalhar e eu já estava na Record, eu cheguei e disse que não queria problema com ela, que trabalhava lá e ficou tudo super de boa. Eu nunca mais encontrei ela, faz anos que não a vejo. E se eu encontrar, não vejo problema nenhum, converso, posso participar de programa com ela, normal”.

*Com informações do iBahia

