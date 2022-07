Menezes vai participar da oficialização da candidatura de Bolsonaro no RJ

Rio de Janeiro (RJ) – O pré-candidato ao Senado Federal pelo Amazonas, coronel Alfredo Menezes (PL), viaja neste sábado, 22, para participar da convenção partidária que irá oficializar o nome de Jair Bolsonaro como candidato à reeleição para Presidência da República. O convite veio por meio de um telefonema do senador Flávio Bolsonaro.

O evento vai correr neste domingo, 24, no ginásio do Maracanãnzinho, no Rio de Janeiro, e vai contar com a presença de várias autoridades nacionais e lideranças políticas, religiosas, partidárias e os principais candidatos majoritários do PL pelo Brasil.

“Vou adiar uma viagem que faria ao Madeira para participar deste momento importante. Acabei de receber a ligação do senador Flávio Bolsonaro pedindo minha participação. Peço desculpas aos amigos do interior e quando retornar, vou seguir direto para essa agenda”, afirmou Menezes que é o pré-candidato ao senado do presidente no Estado do Amazonas e será o coordenador da campanha de reeleição de Bolsonaro.

*Com informações da assessoria

