Duo Gilson Peranzetta e Mauro Senise levam trilhas sonoras de cinema para Festival

Manaus (AM)- Referências na música instrumental brasileira, os veteranos Gilson Peranzetta e Mauro Senise marcaram presença no quinto dia do Amazonas Green Jazz Festival. Acostumados com o palco do Teatro Amazonas, lugar em que já gravaram um disco em parceria com a Amazonas Band, os músicos trouxeram um repertório baseado em músicas de trilhas sonoras de filmes, animando o público.

Gilson Peranzzetta é pianista, compositor, maestro e arranjador. Já Mauro Senise atua como saxofonista, flautista, arranjador e professor de música. Como dupla, eles atuam juntos há mais de 30 anos.

Com 12 álbuns lançados, o duo surgiu de maneira inusitada, uma combinação de fatores orquestradas pelo acaso que acabou gerando uma parceria de muito sucesso.

“Durante as nossas carreiras solo, a gente sempre se esbarrava nos estúdios de gravação. Até que surgiu um projeto que estimulava a formação de “duos inusitados”, com artistas que ainda não haviam trabalhado juntos. Desde o nosso primeiro ensaio, já sentimos que a combinação ia dar certo”, conta Mauro Senise.

Para o festival, as músicas presentes em trilhas sonoras de sucesso do cinema tomaram conta do repertório, que também contou com composições de grandes artistas da MPB. O show foi criado especialmente para a divulgação do último álbum do duo, “Cinema a Dois”, lançado em 2019, e que está à venda na lojinha do Teatro Amazonas.

“O nosso repertório é marcado por muita melodia, harmonia e ritmo. É uma música instrumental criativa e livre, com bastante espaço para improvisação, formado essencialmente por músicas brasileiras, com muitos solos”, explica Gilson Peranzetta.

Canções como “Eu Te Amo”, de Tom Jobim, trilha sonora do filme de mesmo nome do cineasta Arnaldo Jabor, e o clássico “Somewhere Over the Rainbow”, do filme “O Mágico de Oz” foram algumas das composições tocadas. No final da performance, a plateia ainda teve a oportunidade de ouvir uma música inédita composta por Gilson, pensada especialmente para apresentação no festival.

Segundo os músicos, o festival coloca um holofote fundamental no cenário do jazz e da música instrumental e contribui para a formação de novos ouvintes e a popularização do gênero para diferentes faixas etárias de público.

“Festivais como esse são muito importantes para a formação de novos públicos que nunca tiveram chance e hábito de ouvir músicas instrumentais. Às vezes, muitas pessoas ainda têm preconceito e essas oportunidades podem fazer com que elas vejam as melodias, as harmonias, as interpretações e a beleza da música brasileira, e instrumental”, finaliza Mauro.

A programação completa do festival pode ser conferida no site www.amazonasgreenjazzfestival.com.br. O evento também está realizando palestras e workshops gratuitos; a Casa do Jazz com funcionamento diário, das 9h às 21h, no Largo São Sebastião; e o Lounge do Restaurante Belle Époque, que fica na varanda do Teatro Amazonas, aberto até o próximo sábado, dia 30 de julho, das 17h às 00h.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

