Oswaldo Montenegro faz show em Manaus com nova turnê “Lembrei de Nós”

O músico carioca Oswaldo Montenegro vem a Manaus para apresentar sua nova turnê “Lembrei de Nós”. O show acontecerá no dia 24 de setembro, no Studio 5 Centro de Convenções, zona Sul, a partir das 22h.



Sucessos como “Lua e Flor”, “Bandolins”, “A Lista”, “Estrelas”, “Estrada Nova” compõem o setlist do espetáculo, além das novas composições como “Não há segredo nenhum”, “Vento futuro” e “Lembrei de Nós”, a música que dá título a turnê.



Artistas que acrescentam intimidade e emoção a esse projeto acompanham Oswaldo no palco: Madalena Salles na flauta e teclado, Sérgio Chiavazzoli nos violões, guitarras e bandolins e Alexandre Meu Rei no baixo e nas guitarras.



Além disso, o público pode esperar momentos especiais com Montenegro interagindo com a plateia, atendendo pedidos e compartilhando experiências da sua trajetória na arte brasileira.



Os ingressos podem ser comprados nas Lojas Ramsons do Amazonas Shopping, Manauara Shopping e Sumaúma, ou pelo site ingressomix.com. Os valores variam de R$ 80,50 a R$ 184 para os setores lateral, arquibancada, especial e premium, preços de meia-entrada e sem acréscimo da taxa do site.

O público também pode optar pela meia-entrada solidária que é o valor especial do ingresso e mais a doação de 1kg de alimento não perecível no dia do evento.



O show inicia a partir das 22h, no Studio 5 Centro de Convenções, localizado na Avenida General Rodrigo Otávio, Distrito Industrial, zona Sul de Manaus. A classificação indicativa é livre.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

