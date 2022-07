Campeões do 43º JEAs de Novo Airão são recepcionados por população

Novo Airão (AM) – A equipe juvenil masculina de handebol da Escola Estadual Danilo de Mattos Areosa de Novo Airão teve, no domingo (24), uma recepção calorosa no Porto da Cidade. Uma homenagem aos heróis que trouxeram, para o município, o título de campeões do 43º Jogos Escolares do Amazonas (JEAs). O próximo passo serão os Jogos Estudantis Brasileiros (JEBs), em setembro, em Aracaju-SE.

Ao desembarcarem os atletas foram levados ao carro do Corpo de Bombeiros que os conduziu, liderando a carreata, pelas principais ruas de Novo Airão, até o anfiteatro da Praça Municipal Hugo Carlos Frederico. Na praça, os campeões receberam uma homenagem pública, da Prefeitura de Novo Airão, pela conquista histórica do título.

O prefeito Frederico Júnior destacou que a equipe de handebol conta com um padrinho que vai incentivar a modalidade para que possa alçar “voos mais altos”. Frederico também ressaltou o trabalho do treinador da equipe Erlann Fadoul.

“São heróis que representaram os pais e nosso município. Um orgulho inesquecível. Eu acredito e vamos fazer desse projeto uma referência no Amazonas. A Prefeitura vai dar apoio total e vamos estar juntos da disputa do JEBs em Aracaju”, disse.

O vice-prefeito, José Sales Nunes (Baliza), falou emocionado sobre a dedicação e empenho dos atletas e treinador para elevação do esporte de Novo Airão.

“Me sinto orgulhoso pelo feito. Isso é trabalho. O esporte é saúde, integração e cidadania. Parabéns a todos envolvidos. Aos pais, ao secretário Marcos Sarmento, ao Erlann Fadoul e a todos que contribuíram. Contem conosco para o desenvolvimento desse projeto”, destacou.

Atletas foram recepcionados por pulação de forma emocionada Foto: Divulgação

O treinador Erlann Fadoul disse estar orgulhoso de carregar a bandeira de Novo Airão e ter contribuído para erguer o nome do município no esporte.

“É gratificante o brilho no olhar de nossos atletas. Precisamos continuar incentivando nossos jovens para que possamos forjar campeões brasileiros”, afirmou.

A equipe de handebol é formada por Jonatha Horta (1), Adriel da Cruz (2), Pedro Fadoul (3), Vitor Gessi (7), Rafael Cabral (😎, Alves (10), Guilherme Henrique (11), Mikael Davis (17), Ângelo Davi (22), André Luiz (77), e Marcelo Radrian (96).

*Com informações da assessoria

