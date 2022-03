Oficina de bioinstrumentos musicais chega ao município de Novo Airão (AM)

As inscrições estão abertas na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Eventos

Manaus (AM)- Os moradores de Novo Airão (a 115 quilômetros da capital) recebem a “Oficina de Bioinstrumentos Musicais” entre os dias 4 e 9 de abril.

O projeto do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, vai utilizar matéria-prima descartada e resíduos da floresta para a confecção de instrumentos.

As inscrições estão abertas na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Eventos (avenida João Tiburtino s/n), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

A oficina vai ser ministrada pelos músicos Celdo Braga e João Paulo e, ao final da formação, está programada uma apresentação artística conjunta, do Grupo Gaponga e os alunos, que vão utilizar os instrumentos confeccionados no curso.

De acordo com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, o projeto visa desenvolver a habilidade artesanal dos jovens para confecção de bioinstrumentos de percussão e despertar o interesse e o conhecimento dos ritmos amazônicos.

“O governador Wilson Lima tem um olhar especial para o interior e nos pede atenção sobre isso. Esse projeto envolve economia criativa, que acontece por meio do reaproveitamento de materiais da floresta e arte, com noções musicais”, afirma o secretário. “A ideia é fomentar a geração de renda e a produção cultural na região”.

O próximo município a receber a oficina é Nhamundá (Distante 302 da capital), com aulas entre os dias 25 a 30 de abril confirmadas. As inscrições começam no dia 11 de abril, na Secretaria Municipal de Cultura (rua José Bustamante, s/n, bairro Santo Antônio).

Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira e Barreirinha iniciam a formação ainda no primeiro semestre de 2022.

