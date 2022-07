Fametro oferece curso de primeiros socorros para professores da educação básica

Curso será oferecido a partir do mês de agosto

Manaus (AM) – A Fametrotec, núcleo de cursos técnicos profissionalizantes da Fametro, oferece, a partir da próxima segunda-feira (1º), o curso de primeiros socorros para professores das instituições de ensino público e privado de educação básica.

Gestores interessados podem entrar em contato por meio dos números: (92) 2101-1056 e 98415-6349.

Segundo a diretora do núcleo, Joelma Albuquerque, a capacitação, regulamentada pela Lei Lucas, é essencial para momentos de emergência no ambiente escolar.

“Com o advento da Lei Lucas é obrigatório que todos os professores da educação básica que atuam com crianças tenham conhecimento de primeiros socorros, então, estamos oferecendo esse curso para todas as escolas que tiverem interesse em fazer esse aprimoramento com seus professores”, explica.

Ainda de acordo com a diretora, a instituição está disponível para firmar parcerias com escolas públicas e privadas na capital e no interior.

O curso

O curso apresenta aulas teóricas e práticas com carga horária de, no mínimo, 4h, e possui capacidade para 100 participantes.

As aulas serão ministradas pelos professores de enfermagem e realizadas nas unidades da Fametro na capital e no interior, de acordo com a localização da escola interessada.

Lei Lucas

Criada em outubro de 2018, a lei N° 13.722 torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil.

É conhecida como “Lei Lucas” devido ao acidente que ocorreu com a criança Lucas Begalli, em 2017. Lucas perdeu a vida aos 10 anos após ficar engasgado com um alimento no passeio da escola e não ter sido socorrido de forma adequada.

Após o caso, uma campanha realizada pela mãe de Lucas pressionou as entidades públicas a criar uma lei para capacitar profissionais que atuam com crianças.

