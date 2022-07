Homem que matou filho por não suportar choro de bebê é condenado a 30 anos de prisão em SC

Homem matou cruelmente a criança de apenas 3 meses com um tapa e vários apertos brutais após se irritar com o choro

Santa Cataria (SC) – Foi condenado a 30 anos, três meses e dois dias de reclusão o homem julgado por assassinar cruelmente o próprio filho de 3 meses em fevereiro deste ano em Navegantes, município no litoral norte catarinense. A denúncia do Ministério Público (MP) apontou que o réu matou cruelmente a criança com um tapa e vários apertos brutais após se irritar com o choro. O laudo apontou traumatismo cranioencefálico.

O pai estava sozinho com o bebê em casa enquanto a mãe trabalhava. Ele foi preso em flagrante logo após o crime e aguardou o julgamento na cadeia. O júri ocorreu na quinta-feira (28) no Fórum de Navegantes. Durante a sessão, o Promotor de Justiça pediu um minuto de silêncio em memória da vítima.

O homem foi condenado por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima).

Violência e morte

Homem quando foi preso em flagrante após o crime em fevereiro Foto: Polícia Militar/Divulgação

De acordo com relato da Polícia Militar (PM), o caso aconteceu na tarde de 12 de fevereiro deste ano. Ao chegar em casa do trabalho, a mãe da criança encontrou o filho desacordado.

“Ela chegou ao ponto de parar na frente de um carro com o bebê para pedir ajuda, mas era tarde. Algumas horas após o crime, ela disse à Polícia que o então companheiro se irritava com facilidade”, descreveu o MP.

A família estava há pouco tempo em Santa Catarina vinda do Pará em busca de melhores oportunidades de emprego. Após a perda do único filho, a mãe retornou para o Norte do país.



