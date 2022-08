Zona Azul inicia no Vieiralves e agentes fazem abordagem de orientação

Manaus (AM) – O sistema Zona Azul Manaus voltou a funcionar retorno no bairro Vieiralves, nesta segunda-feira (1º), em caráter educativo, ou seja, estará funcionando, sem cobrança.

As equipes de monitoramento terão 16 agentes, sendo oito por turno trabalhando na orientação dos condutores que ocuparem as vagas na área.

Como ocorreu no centro de Manaus, esta primeira semana é dedicada à orientação dos usuários sobre o uso do aplicativo e ainda as formas de pagamento, além dos benefícios que o sistema proporciona para quem desejar estacionar nas ruas públicas do Vieiralves.

De acordo com o diretor de Operações de Trânsito do IMMU, Stanley Ventilari, se houver disciplina, todos poderão usufruir das vagas e o trânsito ficará melhor.

“Nosso objetivo é garantir o ordenamento da via e a fluidez do trânsito. Com isso, o tráfego vai ficar melhor para todos, especialmente nessa área que é muito comercial”, disse o diretor.

As equipes de trânsito trabalham para que haja melhor fluidez e organização dos carros estacionados.

O benefício do Zona Azul em regiões comerciais, como o centro de Manaus e o Vieiralves, é que as ruas públicas ficam livres para serem utilizadas pelos usuários que precisam estacionar, com a rotatividade a cada três horas.

Ou seja, cada usuário só pode ficar até três horas em cada vaga, promovendo assim a rotatividade e democratização do uso das vias públicas.

O comerciante local terá vagas livres para os clientes que procuram os seus estabelecimentos comerciais. Os agentes de trânsito permanecem presentes no local.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Zona Azul será retomada a partir de agosto no Vieiralves

Expansão do Zona Azul começa a partir de 9 de maio em Manaus

Prefeito David Almeida assina ordem de serviço para instalação de semáforos inteligentes