Expansão do Zona Azul começa a partir de 9 de maio em Manaus

Manaus (AM)- A implantação da segunda fase do serviço Zona Azul, na área central de Manaus, ocorrerá de forma gradual e somente a partir do dia 9 de maio.

A medida foi anunciada pelo diretor-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), Elson Ferreira, nesta terça-feira (26).

A decisão se deu após uma reunião de Elson com representantes das secretarias da Prefeitura de Manaus que executam ações no Centro e também com a direção da empresa que opera o serviço Zona Azul.

Durante o encontro, o grupo avaliou a necessidade de ampliar a divulgação do serviço junto aos empresários cujos estabelecimentos estão situados nas ruas e avenidas que serão contempladas com a implantação do segundo lote, bem como dos usuários que frequentam regularmente as áreas.

O reforço na sinalização das vias, das vagas disponíveis e a conclusão dos serviços de recapeamento na área central e os preparativos da Prefeitura de Manaus visando conter o avanço da cheia do rio Negro, no centro de Manaus, foram alguns dos pontos avaliados na reunião e que também influenciaram na decisão de adiar a expansão do Zona Azul.

Elson Ferreira destacou que o serviço Zona Azul exerce uma grande contribuição para a mobilidade no Centro, mas que para o serviço obter o êxito esperado, é preciso avaliar os impactos de sua expansão em outras áreas como no trânsito e também junto aos comerciantes, pois será necessário promover mudanças.

“Por tudo isso fizemos essa reunião, por entendermos que em conjunto, avaliando com as outras secretarias e ouvindo a concessionária conseguiremos expandir esse serviço que é tão essencial para melhorarmos a mobilidade nesse importante ponto central da cidade, conforme determinou o prefeito David Almeida. A implantação será gradual, começando dia 9 e acreditamos que até o final de maio, a expansão deverá ser concluída nas vias que constam no lote 2”, afirmou Elson.

Para o diretor de gestão operacional do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Leandro Moacir, o Zona Azul garante a democratização do uso das vagas, não permitindo que um mesmo veículo ocupe uma mesma vaga durante todo o dia, impedindo que outras pessoas utilizem também aquela vaga que não é particular.

O secretário Wanderson Costa, titular da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), também destacou como positiva a iniciativa de adiar a expansão do serviço, sobretudo devido às medidas de intervenção que deverão ser tomadas no centro de Manaus em virtude da cheia e dos serviços emergenciais de infraestrutura que estão sendo realizados na localidade.

O subsecretário municipal de Comunicação, Jack Serafim, que também participou da reunião, assegurou que a Prefeitura de Manaus empreenderá todos os esforços para orientar a população para a expansão do Zona Azul.

O empresário Nonato Caldeira, representante da empresa que opera o Zona Azul em Manaus, afirmou que a concessionária está trabalhando na atualização do aplicativo ZA Manaus, o qual irá oferecer novas funcionalidades aos usuários.

Zona Azul

Implantado em 2018, o serviço público de Estacionamento Rotativo Pago Zona Azul, passou a ser regulado e fiscalizado pela Ageman em 2019, após a criação da autarquia.

Atualmente, o serviço oferta 2.100 vagas no primeiro lote já em operação na área central de Manaus. Outras 1.100 no lote 2 também no Centro e outras 629 no conjunto Vieiralves, zona Centro-Sul da capital, onde o serviço se encontra temporariamente suspenso, aguardando a conclusão de obras viárias que estão sendo realizadas na localidade.

O serviço Zona Azul é operado pela empresa Consórcio Amazônia, Tecnologia de Trânsito da Amazônia SPE – Ltda., detentora da outorga do serviço, conforme contrato nº 014/2015 – celebrado com o município de Manaus. O sistema começou a funcionar em Manaus com tarifa de R$ 2,45 a hora.

Os créditos podem ser adquiridos por meio do aplicativo Zona Azul Manaus, site www.zamanaus.com.br nos postos de venda autorizados ou ainda com os monitores.

