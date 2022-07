Zona Azul será retomada a partir de agosto no Vieiralves

Manaus (AM) – O serviço da Zona Azul será retomado, a partir do dia 1º de agosto, nas ruas e avenidas do conjunto Vieiralves, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul de Manaus. A decisão foi tomada pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) e pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

O diretor-presidente da Ageman, Elson Andrade, explicou que inicialmente haverá uma conscientização e que a autarquia estará fiscalizando regularmente o funcionamento do serviço. “A empresa fará um trabalho de orientação junto aos motoristas entre os dias 25 e 30 de julho e iremos acompanhar. Já a partir do dia 1º de agosto, a cobrança poderá ser então efetivada e nós da Ageman com o apoio do IMMU estaremos vigilantes”, afirmou Elson.

O anúncio do retorno foi feito na tarde desta quarta-feira (20), após reunião com a participação dos comerciantes que possuem estabelecimentos na localidade e técnicos do IMMU. O encontro serviu para tratar dos últimos ajustes para a retomada efetiva do serviço.

O Zona Azul volta a operar no Vieiralves após dois anos e meio de suspensão. Na época, o serviço ficou paralisado em decorrência da pandemia de Covid-19 e depois por necessidade de melhorias no sistema utilizado pelo aplicativo.

“Elaboramos a retomada do Zona Azul para o Vieiralves de forma planejada, ouvindo todos os segmentos envolvidos, a exemplo do que fizemos no Centro. A concessionária fez melhorias no aplicativo e a Seminf conseguiu concluir os serviços de recapeamento das vias que estavam sendo realizados. Diante de tudo isso, avaliamos que o Zona Azul já poderá ser retomado, pois contribui bastante para a mobilidade nessa que é uma das áreas comerciais mais importantes da cidade de Manaus”, destacou Elson.

Atualmente, o serviço oferece 3.400 vagas, sendo 2.200 no Centro de Manaus e outras 1.200 no conjunto Vieiralves. O serviço Zona Azul é operado pela empresa Consórcio Amazônia, Tecnologia de Trânsito da Amazônia, detentora da outorga do serviço, conforme contrato nº 014/2015 – celebrado com o município de Manaus. O sistema começou a funcionar em Manaus com tarifa de R$ 2,45 a hora, podendo o usuário permanecer no máximo até três horas na mesma vaga.

Os créditos podem ser adquiridos por meio do aplicativo Zona Azul Manaus, site www.zamanaus.com.br nos postos de venda autorizados ou ainda com os monitores.

