Empresa oferece emprego com salário de R$ 407 mil por ano para comer doces

A empresa Candy Funhouse está oferecendo o emprego dos sonhos com um salário de até 100 mil dólares canadenses (cerca de R$ 407 mil) para provar doces em casa. Mais de 100 mil pessoas se candidataram à vaga de diretor de doces desde o anúncio há algumas semanas, disse um porta-voz da empresa.

O contratado poderá trabalhar em período integral ou parcial no Canadá ou Estados Unidos. A vaga é para qualquer pessoa acima de 5 anos, mas nos casos de menores de idade os responsáveis precisam se inscrever em nome dos seus filhos. Entre os benefícios oferecidos pela empresa está um plano odontológico.

De acordo com o anúncio de emprego da empresa no LinkedIn, o diretor de doces não precisa ter experiência. Mas ele deve amar doces porque vai experimentar 3.500 produtos ao longo de um ano. O diretor também vai liderar a estratégia de doces aprovando todos os doces no estoque da empresa e decidindo se concederá a cada guloseima o “Selo de Aprovação do Diretor de Doces” oficial.

“Tudo o que você precisa é de paixão por doces, cultura pop e guloseimas”, disse a empresa no LinkedIn. “O candidato passará por um extenso treinamento de paladar e muito mais. O diretor de doces deve colocar a diversão na vanguarda de sua rotina”

