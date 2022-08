Grife vende bolsa inspirada em saco de lixo por R$ 9,2 mil

"Não podia perder a oportunidade de fazer o saco de lixo mais caro do mundo", postou Demna Gvasalia, diretor criativo da Balenciaga, no Instagram

A polêmica marca de luxo Balenciaga volta a atacar com mais uma controvérsia fashion. Depois de repercutir nas redes sociais com seus tênis “destruídos”, agora ela começa a vender bolsas inspiradas em sacos de lixo.

Uma foto divulgada no Instagram mostra o modelo do “trash pouch” disposto em três cores: preto, azul e branco. E, claro, por ser uma grife, o preço é bem diferente de uma sacola plástica tipicamente usada em lixeiras. Conforme a Highsnobiety informou na quinta-feira, a unidade está saindo a US$ 1.790 (aproximadamente R$ 9,2 mil).

A tal bolsa “de lixo” foi apresentada pela marca no desfile da coleção de inverno de 2022 em março. No site, a grife admite que o “trash pouch” é “inspirado em um saco de lixo”. O próprio diretor criativo da marca, Demna Gvasalia, também reconheceu sua inspiração e deixou uma provocação em seu Instagram: “Não podia perder a oportunidade de fazer o saco de lixo mais caro do mundo porque quem não gosta de um escândalo de moda?”

Nas redes sociais, a bolsa logo foi alvo de críticas e zoação. Essa não foi a primeira vez, contudo, que uma marca cria uma bolsa semelhante a sacos de lixo. Em 2017, a empresa BIIS também movimentou as redes sociais quando anunciou seus exemplares custando entre US$ 258 e US$ 423 (R$ 1,3 mil e R$ 2,1 mil, respectivamente, na cotação atual).

*Com informações do IG

