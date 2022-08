Motorista venezuelano morre ao tentar ultrapassar carreta em Manaus

Manaus (AM) – O motociclista de aplicativo Howard Henrique Brito, 31, morreu durante um acidente com uma carreta, na manhã desta quarta-feira (3), na rua Solimões com a Cupiúba, no Distrito Industrial, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações, Howard, que é venezuelano, teria perdido o controle da motocicleta ao tentar ultrapassar a carreta em uma curva, mas perdeu o controle, foi lançado da moto e bateu a cabeça na sarjeta.

Conforme o motorista da carreta, Otoniel Lima Rocha, 55, após a colisão com o chão, o motociclista foi parar debaixo da carreta. O condutor ainda conseguiu parar o veículo antes de passar por cima da vítima.

“Ele tentou ultrapassar pela direita, mas se atrapalhou e perdeu o controle. Ele voou e bateu com o rosto na guia e foi para debaixo da carreta. Eu parei para não passar por cima dele. Não tive culpa do acidente, ele tentou ultrapassar e aconteceu essa tragédia”, disse o motorista.

O passageiro que estava na garupa ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Howard estava há seis anos no Brasil e trabalhando como motorista de aplicativo há um mês. Ele deixa três filhos, de 8, 12 e 14 anos.

O corpo da vítima foi levado para a sede do Instituto Médico Legal (IML). O motorista da carreta e o passageiro da moto devem prestar depoimento à Delegacia Especializada em Acidente de Trânsito (Deat).

