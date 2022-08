Manaus FC e-Sports passa por mudanças e vive um novo momento

A nova divisão de esportes eletrônicos participou do AmazonTecnoGame e já se prepara para o Games RAM Geek do dia 2 a 4 de setembro

Os trabalhos seguem acontecendo tanto no Manaus FC quanto nas suas divisões. Quem passa por mudanças é a Manaus FC eSports, divisão de games do Gavião Real: a partir de agora, sob a nova liderança de Marcos Cesar, que também é atleta de eSports do clube.

Marcos “MARK” César tem 24 anos, é atleta de FIFA há 7 anos – dos quais está a mais de 2 anos representando o Manaus FC em competições regionais, nacionais e até mundiais.

O atleta comentou esse novo passo de sua carreira como diretor de uma divisão de e-Sports:

“Será um novo desafio, diferente de todos os quais ja tive pela frente, e espero que seja um caminho de muito aprendizado e vitórias, acredito que com o suporte do clube e toda sua diretoria, só temos bons resultados e frutos a colher.”

A divisão de esportes digitais do Gavião existe desde o início de 2020, quando a diretoria esmeraldina aproveitou para anunciar juntamente com os elenco principal de futebol daquele ano. Além da nova gestão, a divisão de eSports vão passar por uma reestruturação interna tanto de atletas como também de comunicação. A partir de agora, a nova rede social oficial é instagram.com/manausfc.esports .

O diretor de MKT e COM do Manaus FC, Thiago Martins, comenta sobre esse novo momento que a divisão vive “O Marcos tem provado ao longo do tempo ser um grande atleta, que além de somar com resultados, mostrou ter competência e principalmente caráter para crescer junto com o clube. Nós aprendemos muito com a antiga gestão, precisamos agora dar um passo adiante e buscar voos realmente maiores. Acreditamos que é um novo início e com uma pessoa mais qualificada a frente, com certeza agregara a marca Manaus FC, além de fomentar o circuito de atletas de eSports.”

A nova divisão de esportes eletrônicos participou recentemente do AmazonTecnoGame, e já se prepara para o Games RAM Geek do dia 2 a 4 de setembro.

Caso alguém tenha interesse de patrocinar a divisão, envie um e-mail para [email protected]

*com informações da assessoria

