Projeto “Educar pelo esporte” coleciona resultados positivos em Manaus

Manaus (AM)- O projeto “Educar pelo Esporte” conseguiu duas medalhas de ouro na modalidade judô, nos Jogos Escolares do Amazonas (JEAs) com os alunos Lirguis Valentino e Angel Wilfredo, ambos do 8º ano, da escola municipal Rodolpho Valle, localizada na zona Oeste da cidade.

Os estudantes participam do projeto, que foi implantado na escola em 2021, e tem o objetivo de oferecer atividades desportivas, pedagógicas e de saúde aos alunos da rede municipal de ensino. Além disso, a disciplina, aprimoramento no trabalho pedagógico, melhora no rendimento escolar e maior interesse nas práticas esportivas são resultados positivos do projeto na escola.

A gestora da unidade de ensino, Erika Calheiro, descreveu a sensação em ter estudantes da escola no lugar mais alto do pódio.

“A sensação de termos nossos alunos como medalhistas é maravilhosa, porque estamos colhendo os frutos. Os alunos têm a força de vontade e a garra de treinar, assim eles avançam cada vez mais, tanto aqui na escola quanto em casa”, ressaltou.

O treinador da dupla campeã foi o professor de educação física e judô, Dejanir Nunes, que é um dos coordenadores do programa na escola. O professor tem experiência em treinar campeões. Entre os nomes de destaque, está o lutador do Ultimate Fighting Championship (UFC), José Aldo, que foi mentorado por ele entre 2000 e 2002.

“Os treinos ocorrem duas vezes durante a semana, justamente por serem iniciantes na modalidade. Porém, quando adquirirem um pouco mais de experiência, vamos transferi-los para um treino mais intenso. Ver o sucesso desse projeto também é muito gratificante, porque estamos vendo os resultados positivos”, declarou Dejanir.

Medalhistas

O vencedor na categoria infantil (Sub 13), Lirguis Valentino Tibério Nicolas, 13 anos, relembrou o momento da vitória, bem como todo esforço no decorrer dos treinos.

“Fiquei muito emocionado ao ter ganhado o ouro, porque deixei minha família muito feliz. Eu me esforcei e treinei muito para conseguir essa medalha. Foram dois meses de preparação, durante três vezes na semana”, enfatizou.

O medalhista na categoria juvenil (Sub 18), Angel Wilfredo Beria, 15 anos, disse que a conquista é sinônimo de felicidade.

“Fiquei muito feliz por ter conquistado essa medalha, porque nunca tinha participado de uma competição como essa, onde muita gente ia assistir. No momento que eu ganhei, eu me senti bem e muito contente”, comentou.

