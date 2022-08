Segunda edição do “Academia no Largo” acontece nesta sexta (5) em Manaus

Manaus (AM)- A segunda edição do Projeto “Academia no Largo” ocorre nesta sexta-feira (5), às 19h, nas proximidades da Banca do Largo, com o lançamento dos livros Histórias de Vida, de autoria da Acadêmica Mazé Mourão e Rui Machado, um artista amazonense, de autoria da Acadêmica Artemis Soares.

Realizado em parceria com a Banca do Largo, o Projeto foi impulsionado pelo desejo de retomar as atividades públicas da Academia Amazonense de Letras e estreitar a relação com a população amazonense.

Os lançamentos contam com apresentação das obras e sessão de autógrafos, além das tradicionais palavras do Presidente, Diretor de Edições e convidados. Os livros são distribuídos exclusivamente no dia do evento, com unidades limitadas.

Para o Presidente da Academia Amazonense de Letras, Aristóteles Comte de Alencar Filho, a atividade é uma oportunidade de aproximação entre Academia e público após a pandemia.

“Nosso objetivo principal é a aproximação da Academia Amazonense de Letras com a população manauense, executaremos o Projeto ‘Academia no Largo’, em parceria com a Banca do Largo, de propriedade do Sr. Joaquim Melo, para lançarmos gratuitamente os livros de Acadêmicos que já foram publicados, na gestão do Presidente Robério Braga, e encontram-se guardados em nossa Academia, devido às restrições da pandemia que impediam a aglomeração de pessoas por motivo de medidas sanitárias.”

Os livros que serão lançados no projeto são resultados de emendas parlamentares e termos financeiros assinados com o Poder Público Estadual. Todas as atividades da Academia Amazonense de Letras contam com apoio da Prefeitura de Manaus, por intermédio da Manauscult. Para saber mais sobre a programação da Casa de Adriano Jorge e seus membros, visite o site e acompanhe as redes sociais.

