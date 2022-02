Carne era mais barata, mas não tinha pandemia, diz Bolsonaro sobre governo Lula

Brasília (DF) – O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, nesta sexta-feira (18), que o preço da carne era mais barato durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu principal adversário na corrida presidencial deste ano, mas justificou dizendo que também não havia pandemia. As informações são da Folha.

“‘Ah, no tempo do Lula, você comprava carne mais barata’. Comprava sim, só que ele não enfrentou uma pandemia, não enfrentou endividamento de R$ 700 bilhões. Não enfrentou uma situação de emprego terrível no Brasil, pelo menos 40 milhões de pessoas viviam na informalidade. Não tinham carteira assinada”, disse o presidente em sua live semanal.

Bolsonaro também disse que, antigamente, uma mudança de regime ocorria pela força, com armas, e que hoje “está mais pela conversa mole”.

Bolsonaro disse que se preocupa e que espera que “o povo acorde”, e reconheceu que pode não ser “o melhor cara do mundo”, mas pediu que se observasse se a melhor pessoa que ele teria chances em uma “eleição limpa”.

*Com informações da Istoé

Edição: Lucas Henrique

