Atriz mostra filho de 3 anos dando beijo na boca e internautas criticam

A atriz portuguesa Sofia Arruda postou em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira (3) a foto de seu filho de três anos trocando um beijo na boca com outra criança, uma menina da mesma idade. A foto gerou indignação nos internautas, que apontam que a atriz está sexualizando as crianças.

“O primeiro beijinho na boca. Não sei se será amor de verão ou da vida toda, mas que pintou um clima pintou”, escreveu Sara. A atriz afirmou ainda que os pais da menina que está sendo beijada são conhecidos dela. “Então está tudo ok”, disse.

Além da fala da atriz, a foto recebeu comentários de pessoas incentivando o ato. “Ela nitidamente domina a coisa, aquela mãozinha de posse a agarrar-lhe no pescocinho. Um amor”, escreveu uma internauta. “Que delícia”, disse outro.

Rapidamente, o registrou passou a ser muito criticado por adultizar as crianças. No Twitter, a tag CRIANÇA NÃO NAMORA foi parar no topo dos assuntos mais comentados, recebendo tweets de pessoas que se opuseram ao post.

Diante da má recepção, Sofia apagou a foto e foi aos stories do Instagram afirmar que a foto mostra apenas “duas crianças amigas trocando um beijinho da mesma forma que poderia ser um abraço”.

“Pessoas doentes fazem comentários ainda mais doentes sobre estarmos a sexualizar as crianças. Mentes doentes. Peço do fundo do coração se pensam igual a estas pessoas que não sigam minha página”, afirmou a atriz.

Sofia diz ainda que vai guardar a fotografia em casa como “lembrança”. “Vamos guardar esta fotografia em casa para mais tarde eles recordarem este bonito momento, mas se a internet está doente eu não compactuo com isso”.

*Com informações do IG

