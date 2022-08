Mais de 1,5 milhão de pessoas seguem com esquema vacinal incompleto em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus informa que até esta quarta-feira (3) aplicou o total de 4.714.615 doses de vacina contra a Covid-19 na capital e que, nos últimos sete dias, 47.358 pessoas procuraram, um dos pontos de atendimento do município para iniciar ou completar seu esquema vacinal. Os dados são do Sistema Municipal de Vacinação (SMV-Covid), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Dos que foram vacinados nos últimos sete dias, 5.439 receberam a primeira dose e 5.809 receberam a segunda. Os que já receberam três doses do imunizante chegam a 898.586 pessoas, 16.450 a mais do que o observado na última quarta-feira (27). E 293.396 pessoas já tomaram a quarta dose, 19.687 a mais que o registrado na semana anterior.

Apesar do avanço, o SMV aponta que 1.505.586 usuários seguem com o esquema vacinal incompleto, ou seja, em atraso com a segunda, com a terceira ou com a quarta dose, e que 250.317 ainda não receberam nenhuma dose da vacina.

Dos que tomaram a primeira dose, 237.089 não voltaram aos postos para tomar a segunda dose, necessária para todos os públicos. Dos que tomaram a segunda dose, 661.952 ainda não tomaram a terceira dose, liberada ao público de 12 anos de idade ou mais, após quatro meses da aplicação da segunda dose.

Em relação à quarta dose, 356.228 pessoas estão dentro do intervalo necessário, mas ainda não foram se vacinar. Podem tomar a quarta dose os que têm 18 anos de idade ou mais, após o intervalo de quatro meses da terceira dose.

Proporção

A Semsa informa que 1.894.326 pessoas iniciaram o esquema vacinal desde que a campanha de imunização contra a Covid foi iniciada em Manaus, em janeiro do ano passado. O número representa 88% da população vacinável (a partir de 3 anos de idade). As que completaram o ciclo inicial (duas doses ou dose única) somam, até o momento, 1.651.416, o que corresponde a 78,3% da população vacinável.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Baixo risco: Amazonas retorna à fase amarela para Covid-19

Estudo brasileiro mostra que Covid-19 pode levar à diabetes

Homem é preso por transportar corpo esquartejado em Manaus