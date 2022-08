Morador de rua é atropelado por micro-ônibus e morre no Centro de Manaus

De acordo com testemunhas, o homem tentou atravessar a via pública quando foi atingido por um micro-ônibus que teria desviado de um buraco

Manaus (AM) – Um homem em situação de rua identificado como Élvio Azevedo, de 40 anos, conhecido apenas como “Loiro”, morreu após ser atropelado na noite desta quarta-feira (3), por volta das 20h30, no Terminal da Matriz, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com testemunhas, o homem tentou atravessar a via pública quando acabou sendo atingido pelo micro-ônibus que teria desviado de um buraco. Ele ficou agonizando em via pública até não resistir aos ferimentos.

Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegaram a ser acionados, mas apenas constataram o óbito da vítima. O local foi isolado pela equipe da 24° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para a atuação das demais equipes competentes.

O corpo passará por perícia e será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde irá passar por exame de necrópsia.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito.

Leia mais:

Festa da Banana leva mais de 5 mil pessoas ao Ramal do Banco, em Rio Preto da Eva

Amazonas confirma terceiro caso de varíola dos macacos; homem está em outro Estado

Defesa Civil Nacional reconhece situação de emergência em Iranduba por inundações