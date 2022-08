Petrobras anuncia nova redução no preço do Diesel

A redução do valor do diesel para as distribuidoras passará de R$ 5,61 para R$ 5,41 o litro

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (4) a redução no preço do diesel nas distribuidoras, que passará de R$ 5,61 para R$ 5,41 o litro, uma redução de R$ 0,20 por litro, uma diminuição média de 3,5%. O novo valor passará a valer a partir de amanhã e não afeta os demais combustíveis.

De acordo com a empresa estatal, ao levar em consideração a mistura obrigatória de 90% do diesel A e 10% do biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos de abastecimento, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 5,05 em média para R$ 4,87 por litro vendido na bomba.

Segundo a Petrobras, o novo valor “acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para o diesel”. Ainda, a petroleira ressalta que a redução é coerente com a política de preço da empresa ante o mercado global. O último reajuste do diesel foi em 17 de junho, quando houve aumento no preço do combustível.

O alto valor dos combustíveis, especialmente do diesel, se tornou um problema para o presidente Jair Bolsonaro (PL), que busca a recondução ao Palácio do Planalto. Insatisfeito, o mandatário trocou o presidente da estatal mais de uma vez e foi acusado de interferir politicamente. Desde junho, a companhia é gerida por Caio Mário Paes de Andrade, o quinto a ocupar o cargo no atual governo.

Redução no preço da gasolina

No mês passado, a Petrobras anunciou duas reduções no preço da gasolina, a mais recente delas no último dia 28, quando os valores passaram de R$ 3,86 para R$ 3,71 por litro, uma diminuição de R$ 0,15, o que equivale a 3,9%.

“Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina, e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”, disse a empresa na ocasião.

Ainda segundo o comunicado divulgado pela Petrobras, a parcela da empresa no preço ao consumidor passou naquele momento de R$ 2,81, em média, para R$ 2,70 a cada litro vendido na bomba.

Mudança na política de reajustes

As reduções nos valores dos combustíveis ocorrem após a Petrobras mudar a dinâmica de reajuste dos combustíveis. Em comunicado, a estatal informou que o conselho de administração e o conselho fiscal da companhia passarão a supervisionar a execução da política de preços.

Para isso, a diretoria executiva da estatal, que é responsável por determinar os reajustes dos combustíveis, que deverá informar os dois conselhos, a cada três meses, sobre a evolução dos preços do diesel, da gasolina e do gás no Brasil, além da participação da Petrobras em cada mercado.

Segundo especialistas do mercado de petróleo, a mudança aumenta a pressão do governo federal sobre as decisões de preços.

Redução do ICMS nos estados

Desde julho, os estados estão reduzindo a alíquota do ICMS sobre os combustíveis em atendimento à lei aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro que limita a porcentagem do imposto sobre esses produtos e serviços, que passaram a ser considerados essenciais.

Além dos combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo são impactados pela redução da alíquota.

O movimento foi uma tentativa do governo de frear a escalada de preços no Brasil, principalmente a dos combustíveis. No início deste mês, integrantes do Centrão chegaram a avaliar que Bolsonaro pode perder as eleições se o governo não conseguir baixar o preço dos combustíveis e passaram a fazer pressão para que alguma medida fosse tomada.

*Com informações do Uol

