Prefeitura promove curso para aperfeiçoamento de mototaxistas

A capacitação contou com a participação de servidores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), promoveu nesta quarta-feira (3), mais um curso voltado aos mototaxistas para aperfeiçoar os serviços prestados à população na cidade. A capacitação contou com a participação de servidores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e de instrutores da empresa Honda.

“O curso é uma forma de contribuir com a categoria de mototaxistas, por meio da instrução de noções importantes de segurança, legislação e primeiros socorros. Os usuários também serão os grandes beneficiários desse processo”, frisou a chefe da Divisão de Educação no Trânsito do IMMU, Hanara Carvalho de Souza.

Com carga horária de oito horas, o treinamento é gratuito e oferece aulas práticas e teóricas sobre temas como legislação de trânsito, primeiros socorros, equipamentos de proteção, estratégias de trânsito, frenagem, técnicas de pilotagem em curvas e dias de chuva, cuidados com o passageiro, direção defensiva, entre outras situações comuns no dia a dia dos mototaxistas.

Ao se formarem no curso, os participantes cumprem exigência da Lei Municipal 2.722/2020, que torna obrigatória a capacitação como um dos requisitos determinados pela Prefeitura de Manaus, para autorizar o transporte remunerado de passageiros com mototaxistas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Preço das passagens aéreas no Brasil subiu 77% em um ano

Principais instituições do segmento de Turismo confirmam participação na 1ª FPEA

Sine Manaus oferta 246 vagas de emprego nesta quarta-feira (3)