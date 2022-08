PT nacional indica o nome de Anne Moura para ser vice-governadora de Braga

Manaus (AM) – O Partido dos Trabalhadores (PT) nacional por indicação direta do ex-presidente da República, Lula, anunciou nesta sexta-feira (5), a escolha do nome da secretaria nacional das mulheres do PT, Anne Moura, para ser vice-governadora do Amazonas de Eduardo Braga. A indicação foi baseada na sua influência na política Nacional.

Durante a convenção que aconteceu no último sábado (31), a Anne Moura declarou nos bastidores que estava apenas aguardando a oficialização do diretório do PT nacional, para poder concorrer a coligação majoritária feita pela federação formada pelo PT, PC do B e PV.

Segundo a pré-candidata ao vice do Governo do Amazonas, é uma grande oportunidade para lutar ainda mais por políticas públicas voltada para pautas dos direitos das mulheres no Estado. “A nossa luta é pelo povo do Amazonas acima de tudo, mas também poder lutar pelas mulheres e seus direitos, ampliar as políticas públicas, será um dos meus trabalhos. Seguimos fortes e todos unidos para um único propósito, que é ver o Amazonas cada vez mais forte”, disse.

A indicação de Anne Moura tem aprovação não apenas da presidente do PT Nacional, deputada federal Gleise Hoffmann, mas de toda a direção interna.

*Com informações da assessoria

