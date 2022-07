Manaus (AM) – O senador Eduardo Braga (MDB) anunciou, nesta terça-feira (5), sua pré-candidatura para o Governo do Amazonas. O parlamentar também sinalizou se aproximar do ex-presidente Lula (PT) e de outros políticos de esquerda.

Essa será a terceira tentativa de Braga na disputa pelo cargo de governador do estado. Durante entrevista a uma rádio local, ele afirmou que tem estreitado laços com os dirigentes do PT, e com o ex-presidente Lula, assim como com outros políticos de esquerda. O objetivo, segundo Braga, é intensificar o apoio político para se fortalecer como candidato e futuro governador.

Ao mesmo tempo, enfatizou que apenas fazer alianças com o presidente não é o suficiente, caso seja eleito no cargo.

“Para a mudança acontecer, é preciso firmeza, competência e vontade de fazer”, reforçou Braga.

O parlamentar também reforçou elogios ao ex-presidente, e que a aliança com o Lula mira o futuro do Amazonas e do Brasil: “a Eleição do Lula é uma esperança para um país que lamentavelmente apoiou o novo e a população está vendo o que aconteceu”, destacou o senador.

Por outro lado, o senador também relembrou seu voto a favor do impeachment a ex-presidente Dilma Rousseff, e que o episódio ficou no “passado”.

“Apoiei Dilma, mas não posso ser conivente com erros e equívocos. Eu não tenho nada a esconder, pois não fiz nada a esconder. Fiz o que o povo estabelecia naquele momento”, disse o senador.

Além de se aproximar do PT, Braga disse que também conversa com dirigentes do PCdoB, e que se encontrou, há pouco tempo, com o presidente estadual da sigla Eron Bezerra.

Leia mais:

Wilson Lima passa Braga e arranca para disputa final do segundo turno

Marcelo Ramos e Braga recorrem a Pacheco e Lira com PDLs que buscam ajudar ZFM

Wilson Lima cresce; Amazonino estagna e Braga fica para trás, aponta pesquisa