MDB oficializa candidatura de Eduardo Braga para o senado nesta sexta-feira (5)

Manaus (AM) – A candidatura do senador Eduardo Braga ao Governo do Amazonas será oficializada, nesta sexta-feira (5), na Convenção Partidária do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), juntamente com outros candidatos. O evento acontecerá no Copacabana Chopperia, na estrada do Tarumã, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

O evento terá com a participação do senador Omar Aziz, pré-candidato à reeleição ao Senado Federal pelo PSD, militantes e pré-candidatos do PSD, da Federação PT, PCdoB e PV. No fim de semana passado, no auditório do Sindicato dos Metalúrgicos (Sindimetal) esses partidos oficializaram aliança à campanha de Eduardo, que vai contar com o apoio do pré-candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Também estarão presentes o presidente da Associação Amazonense dos Municípios (AAM), prefeito de Manaquiri, Jair Solto (MDB), ex-senador Vanessa Grazziotin, pré-candidata a deputada estadual, além de membros da executiva do PV e prefeitos do MDB e de vários outros partidos.

O evento também vai contar com a participação de correligionários e prefeitos do MDB, vereadores, ex-prefeitos, lideranças religiosas, indígenas e comunitárias, que fazem parte do arco de aliança política de apoio a campanha eleitoral do parlamentar na capital e no interior.

Governador do Amazonas por duas vezes (2003 a 2006) e (2007 a março de 2010), Eduardo Braga deixou legados de grandes obras e projetos sociais, como a construção e reformas de 42 hospitais, mais de 38 mil casas, Gasoduto Coari/Manaus, ponte sobre o rio Negro e o Programa de Saneamento dos Igarapés (Prosamim), que transformaram o Amazonas.

Braga disputa o seu terceiro mandato a chefe do Executivo estadual tendo como slogan da campanha “Acelera Amazonas: Para crescer tem que mudar”, apresentando toda a sua experiência como ex-governador. Nessa caminhada, o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera as pesquisas de intenção de votos no Amazonas, será fundamental.

O pré-candidato do MDB reúne a maior coligação partidária chamada de “Juntos somos mais fortes” para estas eleições, o que vai lhe garantir grande parte do tempo de rádio e TV durante a propaganda eleitoral gratuita para apresentar as suas propostas contidas no plano de governo registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

