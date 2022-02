Victoria’s Secret apresenta sua primeira modelo com síndrome de Down

A Victoria’s Secret apresentou Sofía Jirau, de 24 anos, a primeiro modelo com síndrome de Down a desfilar como representante da marca. A porto-riquenha faz parte do novo time para estampar uma campanha de lingerie.

Através de seu perfil no Instagram, Sofía celebrou a novidade e disse ser a realização de um sonho.

“Um dia sonhei, trabalhei nisso e hoje é um sonho realizado. Finalmente posso compartilhar meu grande segredo. Sou a primeira modelo com síndrome de Down da Victoria’s Secret”, escreveu.

A contratação da porto-riquenha faz parte da estratégia da Victoria’s Secret de diversificar seu time de modelos após a marca ser alvo de críticas pela falta de diversidade em sua equipe.

Sofía Jirau iniciou a carreira nas passarelas em 2019 e possui em seu currículo o fato de já ter desfilado na New York Fashion Week.

