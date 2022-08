Pesquisa revela as 10 posições sexuais preferidas pelos brasileiros em 2022

Uma pesquisa divulgada nesta semana pela Vivalocal feita com mais de 7 mil pessoas revelou as 10 posições sexuais favoritas dos brasileiros em 2022.

De cavalgada invertida, a posições sexuais mais peculiares como a ‘amazon’ e ‘o preguiçoso’.

Quando se trata das posições sexuais que homens e mulheres mais praticam na cama, o 69 – que se lê “meia nove” saiu como o vencedor para ambos.

Veja a lista:

Anal 69 Cavalgada Cachorrinho De ladinho Mountain climbers Cavalgada invertida Amazon Papai mamãe O preguiçoso

De acordo com a sexóloga e idealizadora do Prazer Sem Neura, Eliany Mariussi o “69 é uma posição ousada, altamente excitante e provocante, onde ambos recebem e dão prazer”. Para ela, o 69 é tão praticado pelo simples fato de ser uma posição com um nível de excitação e intensidade bastante altos, onde essa troca de carinho mútua pode fazer o orgasmo chegar mais facilmente para o casal.

Posições por sexo

A blogueira especializada em vagina, Bucencia, acredita que “o sexo oral é ainda visto como uma preliminar, mas que também pode ser uma substituição do sexo habitual em momentos que não podemos fazer sexo por completo”.

Embora o estilo na cama seja diferente de pessoa para pessoa, alguns movimentos clássicos não deixaram de estar presentes. A posição de ladinho é uma das mais desempenhadas, ficando em segundo lugar para as mulheres, e em terceiro lugar para os homens. O anal ranqueia em segundo lugar para os homens e em terceiro lugar para as mulheres.

Para as mulheres, a posições bailarina ficou em 2º lugar na posição sexual que mais querem experimentar e borboleta em terceiro lugar. Em contraste, os homens escolheram sexo anal como a segunda mais desejada, seguida de saca-rolhas em terceiro lugar.

Educação sexual

Quando perguntados onde as pessoas aprendem uma nova posição sexual, tanto homens (69%) e mulheres (63%) citaram a pornografia como sua fonte de inspiração na cama.

Eliany diz que “cada vez mais mulheres têm assistido filmes pornô com o objetivo de se excitar, principalmente pela questão de que, hoje em dia, as mulheres têm mais consciência sobre o seu corpo e de que elas podem se dar mais prazer. Porém, o número de mulheres que ainda não conseguem atingir o orgasmo ou não sabem se tocar é ainda muito expressivo, e por isso buscam no filme pornô muda essa realidade”. No entanto, a especialista também critíca a educação sexual no Brasil atualmente, acrescentando que “mesmo que os filmes pornô sejam a primeira escola sexual para muitos, ela não é adequada. O orgasmo intenso mostrado nos filmes pornô não é real, e semeia uma forma de fazer sexo que não respeita o corpo e não amplia as sensações corporais, sejam elas mentais ou físicas. O filme pornô excita, mas ele não satisfaz. E não é uma promessa de vida sexual mais saudável”, alerta.

Assumindo a liderança

A pesquisa também quis saber ‘quem inicia um novo movimento sexual’. De acordo com a mostra, os homens assumem a liderança. Mais de 79% dos homens disseram que são os mais propensos a querer experimentar uma nova posição sexual. Porém, mais de 72% das mulheres admitiram que são as responsáveis por querer experimentar uma posição diferente.

Eliany não se surpreende com o resultado. Ela diz que “geralmente os homens têm mais inciativa para propor uma nova posição sexual justamente por terem mais liberdade sexual e por terem iniciado seu aprendizado com filmes pornô muito mais cedo do que as mulheres”. E complementa dizendo que “ainda é uma responsabilidade dos homens de conduzir o ato sexual de uma maneira geral”.

O mesmo para Bucência, que acredita que “isso ainda é reflexo do machismo presente em nossa sociedade. Algumas mulheres têm medo de inovar na cama, pelo simples fato de que sexo deve ser unicamente prazeroso para o homem”.

Metodologia

Usando nosso banco de dados, pesquisamos cerca de 7.000 entrevistados para descobrir suas tendências sexuais. Os dados de pesquisa e tendências do Google também foram usados para as posições sexuais mais pesquisadas em 2022. Analisamos as cidades que mais pesquisam essas posições sexuais, aplicando dados de volume de pesquisa no aplicativo de palavras-chave do Google Adwords nos últimos 12 meses.

*Com informações do MS Notícias

