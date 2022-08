Ana Marcela Cunha é a 2ª embaixadora confirmada nos Jogos da Juventude

O elenco de embaixadoras dos Jogos da Juventude vai ficando cada vez mais dourado. Ana Marcela Cunha, ouro nos Jogos de Tóquio nos 10km de águas abertas há exatamente um ano, estará em Aracaju para interagir e inspirar os mais de 4.000 jovens atletas de todos os estados do país que disputarão a competição de 2 a 17 de setembro.

“Ana Marcela é mais uma atleta excepcional que está diariamente no Centro de Treinamento do COB já inspirando atletas que frequentam o local. E tê-la conosco nos Jogos da Juventude é fantástico. Ela é um exemplo de sucesso, determinação e responsabilidade para todos os jovens atletas e transmite motivação a todos que estão ao seu lado. Certamente será uma fonte de inspiração para todos os participantes do Jogos da Juventude”, destacou Kenji Saito, diretor de Desenvolvimento e Ciências do Esporte do COB.

A baiana Ana Marcela já exerceu a função de embaixadora na edição de 2018, em Natal. Agora, retorna ao evento com o título de campeã olímpica e novas histórias para inspirar o futuro do esporte nacional.

Além de Ana Marcela e Rebeca, serão anunciados em breve outros grandes nomes do esporte nacional como embaixadores dos Jogos da Juventude.

A principal função dos embaixadores é interagir com os jovens atletas, permitindo a troca de experiências com seus ídolos. Eles assistem as competições, entregam medalhas, alguns participam da cerimônia de abertura, de bate-papos e ações educativas. E certamente serão abordados para muitas selfies no Centro de Convivência da competição.

*COB

Foto: Jonne Roriz/COB

Edição Web: Bruna Oliveira

