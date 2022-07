Rebeca Andrade será embaixadora dos Jogos da Juventude

A campeã olímpica e mundial Rebeca Andrade é a primeira embaixadora confirmada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) dos Jogos da Juventude Aracaju 2022, que volta ao calendário nacional depois de dois anos em virtude da pandemia. A ginasta terá a missão de interagir e inspirar com os atletas da nova geração. O evento acontece entre 2 e 17 de setembro.

“Fiquei muito feliz com o convite do COB. Incentivar o esporte na base, estimular hábitos saudáveis e valores do esporte para jovens e crianças é fundamental não apenas para a formação de atletas, mas também de cidadãos de bem. Ser embaixadora dos Jogos da Juventude é uma honra e minha missão é inspirar essa garotada com mensagens e bons exemplos. Assim como fui inspirada por tantos grandes atletas quando eu ainda era uma menina que sonhava em ser atleta”, comentou Rebeca Andrade.

A presença de Rebeca em Aracaju ganha mais importância já que a ginástica artística fará sua estreia no programa esportivo dos Jogos da Juventude em 2022. Além dela, serão anunciados em breve outros grandes nomes do esporte nacional como embaixadores dos Jogos da Juventude. Serão 16 modalidades em disputa esse ano e a ideia do COB é convidar um representante de cada para representar o seu esporte.

A principal função dos embaixadores é interagir com os jovens atletas, permitindo a troca de experiências com seus ídolos. Eles assistem as competições, entregam medalhas, alguns participam da cerimônia de abertura, de bate-papos e ações educativas. E certamente serão abordados para muitas selfies no Centro de Convivência da competição.

“Para muitos, os Jogos da Juventude são a porta de entrada para o sonho olímpico e nós queremos proporcionar um contato com os grandes ídolos do esporte brasileiro. Queremos que os melhores atletas de até 17 anos do país tenham inspiração e cada vez mais vontade de dar continuidade em suas trajetórias, buscando sempre a excelência para que em alguns anos eles também estejam entre os melhores atletas do mundo”, afirmou Kenji Saito, diretor de Desenvolvimento e Ciências do Esporte do COB.

*COB

Foto: Miriam Jeske/ COB

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Vila Olímpica de Manaus sedia Copa de Ginástica Rítmica

Amazon Tecnogame faz último ajustes para evento em Manaus

Neymar vai à julgamento na Espanha