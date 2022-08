Homem é baleado e espancado com barra de ferro em feira na Compensa

Manaus (AM) – Um homem 28 foi baleado e espancado com uma barra de ferro em uma feira, na madrugada desta terça-feira (9), no bairro Compensa 2, na Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações da polícia, o homem relatou que estava na Feira do Quarentão, localizada na rua Maria Amorim Neves com a Rua T 7, quando foi surpreendido com o tiro e as pancadas com barra de ferro.

Mesmo bastante ferido e sangrando, o homem conseguiu caminhar até o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, por volta das 3h, com ferimento de tiro na mão esquerda e escoriações na cabeça e perna.

No depoimento à polícia, ele preferiu não identificar o autor da tentativa de homicídio, por medo de retaliação. A equipe policial acredita que tenha sido uma tentativa de homicídio motivada pela relação com o tráfico de drogas.

Por conta da gravidade dos ferimentos, o homem foi transferido para um hospital da cidade. Não há informações do estado de saúde dele.

A Compensa vem registrando uma série de assassinatos, devido ao conflito entre facções rivais que disputam o domínio do tráfico no bairro.

