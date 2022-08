Oficinas gratuitas de String Art e Mangá são ministradas em Manaus

Manaus (AM)- Oficinas de iniciação ao Mangá e de String Art integram a programação do Circuito+Cultura, nesta quarta e quinta-feira (10 e 11), no Centro Cultural Palácio Rio Negro, na Avenida Sete de Setembro, 1546 – Centro; e Centro Cultural Palácio da Justiça, Avenida Eduardo Ribeiro, 901 – Centro.

Para a oficina de iniciação ao Mangá, a secretaria disponibiliza 15 vagas que serão preenchidas por ordem de chegada no primeiro dia do curso. As sete aulas da oficina serão ministradas pelo artista Francisco Ricardo e começam na quarta (10), no Centro Cultural Palácio Rio Negro, das 9h às 11h. O contato para outras informações é o (92) 98161-2974.

Nesta quinta e sexta-feira (11 e 12), Lu Saturno realiza a capacitação em String Art (arte das cordas), das 14h às 17h, no Centro Cultural Palácio da Justiça. Ao todo, são 30 vagas gratuitas, preenchidas por ordem de chegada. No primeiro dia da oficina, a artista apresenta o conteúdo teórico e na aula seguinte os alunos iniciam a atividade prática.

Os materiais necessários para o segundo dia são: pregos, martelo, lápis, tesoura e papel ofício. Outras informações podem ser obtidas pelo Instagram da artista @aquiesaturno.

O projeto do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, oferece ao público 276 apresentações e oficinas gratuitas, em mais de 80 dias de programação nos espaços culturais do estado.

