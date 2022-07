Marvel lança primeiro Homem-Aranha gay e afeminado em quadrinhos

A Marvel voltará a publicar a série de quadrinhos do mundo multiverso do Homem-Aranha, Edge of Spider-Verse, que retornará com uma novidade: uma das versões do super-herói será gay, afeminado e terá seu próprio traje – diferente do tradicional nas cores vermelho e azul.

O traje de Web-Weaver foi compartilhado no Twitter pelo desenhista Kris Anka. Ele revelou que se inspirou nas grifes de alta costura McQueen e Mugler para criar a roupa.

Web-Weaver

my design for the brand new Spider, debuting in Edge of Spider-verse 5 pic.twitter.com/vl2qVUtGVq — krisanka (@kristaferanka) June 23, 2022

Outro quadrinista envolvido no processo, Steve Foxe, declarou que ao criar o personagem percebeu que ele não deveria “representar todos os homens gays”, já que, “nenhum personagem pode”.

“Sua identidade feminina destemida é central para quem ele é, mas não é a história central. Você pode experimentar a história por si mesmo em setembro”, adiantou o designer.

Edge of Spider-Verse terá cinco edições, lançadas a partir de agosto deste ano. A publicação com o Web-Weaver estreia em setembro.

*iG

Leia mais:

Estudantes de Manaus elaboram mangá sobre consumo consciente da água

Disney terá personagens LGBTQIA+ nas próximas produções

Comunidade LGBTQIA+ encontra apoio e proteção em ONGs no Amazonas