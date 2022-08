Banda Treme Terra promove a “Caravana dos coroas” em Manaus

Manaus (AM)- A banda Treme Terra promove neste sábado (13) o baile “Caravana dos Coroas”, em homenagem a todos os “cabeças brancas”, com uma extensa programação que vai das 10h até às 17, no clube da Associação dos Empregados da Eletrobrás – Amazonas Energia – ASEEL, na Av. do Turismo, no bairro Tarumã, em Manaus.

O evento tem como objetivo o resgate e a preservação do bolero tradicional e terá como atrações o cantor Maykon Hossy (cover do Reginaldo Rossi) cantando sucessos inesquecíveis do saudoso Rei do Brega.

A cantora internacional Mary Capella cantando boleros latinos que foram sucessos nas vozes de grandes nomes como Luiz Miguel, Los Panchos e outros. A percussão ficará por conta do percussionista Carlos Valdez, “expert” em músicas latinas, e a banda Treme Terra encerra a programação com ritmos variados como forró – relembrando alguns sucessos do grupo Carrapicho – toadas, samba e carimbó.

Para quem curte dançar o tradicional e velho bolero, pode se divertir levando seu par ou toda a família pois, além das atrações musicais, o local terá também seu campo de futebol e piscina liberados durante todo o dia, jogos de sinuca e dominó, aulas de ritmos latinos como bolero e bachata, com os professores: Naldo e Dalva (da escola de dança Estrela da Dança), Paulo Jr e Márcia Bindá (da academia Arte da Dança) e Darlene e Watson. As mesas são liberadas.

O passaporte está sendo vendido a R$60,00 através do telefone (92) 99114-3260 ou através do link https://bit.ly/ingressocaravanadocoroas ou na portaria, no dia do evento. Estudantes e maiores de 60 anos pagam meia. Associados do Clube não pagam.

Confira a programação:

10h – Campo de futebol e piscina liberados, sinuca e dominó

13h – Aulão de bolero/bachata

14h – Apresentação musical do cantor Maykon Hossy

15h – Apresentação musical da cantora Mary Capella

16h – Apresentação da Banda Treme Terra

