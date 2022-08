Corrida de rua e Marcha são realizadas contra o trabalho infantil no AM

Manaus (AM)- Será lançada nesta quarta-feira (10) a I Corrida das Escolas Judiciais do Estado do Amazonas e Marcha Contra o Trabalho Infantil, no auditório do Prédio Administrativo do TRT-11, localizado na rua Visconde de Porto Alegre, 1416 – praça 14 de Janeiro.

Na ocasião, serão revelados todos os detalhes da Corrida: inscrições, valores, retirada do kit, percurso, local de concentração. Quanto à Marcha, serão orientados sobre percurso e horário da largada. Não será necessária inscrição.

Corrida de 10 e 5km e Marcha de 3km

A I Corrida das Escolas Judiciais do Estado do Amazonas (10 km e 5 km) e Marcha Contra o Trabalho Infantil – esta liderada pelo Comitê de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem do TRT11, acontecem no dia 11 de setembro de 2022, na avenida das Torres, próximo à Pemasa.

O objetivo da corrida é conscientizar a população da importância em se combater o trabalho infantil, bem como incentivar à inclusão social. “Viva, seja, sinta” é o lema do evento.

Trabalho Infantil

A idade mínima para o trabalho no Brasil é 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Antes dos 14 anos, não é permitido nenhum tipo de trabalho. Entre os 16 e 18 anos, adolescentes só podem trabalhar de forma protegida, sendo vedada a realização de atividades perigosas, insalubres ou no período noturno.

O trabalho em lixões é classificado como uma das piores formas de trabalho infantil, sendo totalmente proibido para pessoas com menos de 18 anos. Em 2019, no Brasil, havia 38,3 milhões de crianças e adolescentes entre 5 a 17 anos de idade, dos quais 1,8 milhão estavam em situação de trabalho infantil (4,6%). Desse total, 706 mil estavam ocupados nas piores formas de trabalho infantil.

Defender e promover uma infância sem trabalho infantil é priorizar políticas sociais que protejam as pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com equidade e justiça social.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

