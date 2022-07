Inscrições para Corrida dos 130 anos do MPAM encerram hoje (26)

Manaus (AM)- As inscrições para a corrida de rua em comemoração ao aniversário de 130 anos do Ministério Público do Amazonas (MPAM) se encerram nesta terça-feira (26).

Realizada pela Associação Amazonense do Ministério Público (AAMP), a corrida ocorre no próximo dia 31 de julho, a partir das 6h, com o ponto de partida na Arena Amadeu Teixeira.

“Nós nos aproximamos da reta final das inscrições da corrida. Temos poucas vagas restantes, e esse é um momento para reforçar o convite para aqueles que ainda não efetivaram a sua inscrição. Corram para fazer as inscrições no site do Ticket Sport. A corrida já é nesta semana e nós vamos lotar a Avenida Constantino Nery em comemoração a essa data importante para o Ministério Público do Amazonas”, destacou o presidente da AAMP, Promotor Alessandro Samartin de Gouveia.

A Corrida será disputada nas distâncias de 5 km e 10 km, que terão como regras de competição as normas que regem o Regulamento Geral de Provas de Rua da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT). A idade mínima para participação é de 16 anos para a Prova de 5km e 18 anos para a Prova de 10km.

O responsável deverá realizar a inscrição do atleta menor e o mesmo deverá acompanhá-lo no dia do evento. Na ausência do pai ou responsável, será exigida a autorização por escrito, com assinatura autenticada e reconhecida e cópia do Documento de Identidade do pai ou responsável.



A expectativa é reunir cerca de mil atletas, entre amadores e profissionais, que disputarão nas categorias masculino e feminino: servidores do MPAM até 40 anos e acima de 41 anos; pessoas que fazem uso da cadeira de rodas e pessoas com deficiência. O evento contará com uma estrutura composta por tendas de apoio, palco com som, banheiros químicos, postos de hidratação com água mineral e posto médico e ambulância, tudo para oferecer maior conforto e segurança aos participantes.

Como fazer a inscrição?

Para fazer a inscrição, o corredor deve acessar o site do Ticket Sports em https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-130-anos-do-mpam-33879, escolher em qual percurso deseja correr, fazer o cadastramento e efetuar o pagamento no valor de R$ 90. É necessário possuir cadastro na plataforma do Ticket Sports, que pode ser feito de forma rápida pelo mesmo link.



Para os vencedores da corrida haverá premiação com troféus para os 1º, 2º e 3º lugares e medalhas para todos os participantes que concluírem o

percurso.

Retirada de Kit

A retirada dos kits, que contém camisa personalizada; squeezer; viseira, em horário comercial, na loja Track & Field localizada no Manauara Shopping, Piso Castanheiras, L208-A.

*com informações da assessoria

