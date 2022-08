Semana das Artes do Liceu Claudio Santoro conta com atividades gratuitas

A programação diária segue das 8h às 17h, com ações pontuais se estendendo até as 19h30

Manaus (AM)- Em alusão ao Dia Nacional das Artes, comemorado no dia 12 de agosto, o Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro dá início a uma programação extensa de atividades artísticas, centralizadas no Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus.

A ação intitulada de Semana das Artes segue até sexta-feira (12) com workshops, oficinas diversas, exposições de artes visuais e instrumentos musicais, teatro e dança.

A programação diária segue das 8h às 17h, com ações pontuais se estendendo até as 19h30. Cada atividade é realizada em blocos específicos e na área externa do Sambódromo.

O diretor do Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro, Davi Nunes, ressalta que a Semana das Artes traz o resultado do trabalho desenvolvido pelos alunos no primeiro semestre deste ano.

“Todos os instrutores das unidades da capital estão concentrados no Sambódromo realizando as atividades com os alunos. Um evento para mostrar a importância das atividades artísticas e culturais do Liceu para sociedade”, disse Davi.

Entre as atividades, destaque para o desafio musical “Canta Liceu”, que acontece na sexta-feira (12), das 15h às 17h, no Bloco E do Sambódromo.

“É um festival de música interno para mostrar o talento dos nossos funcionários e alunos. Tivemos muitas inscrições, fizemos as seletivas e a final que será no encerramento da Semana de Artes”, revela o diretor. Ainda na programação do último dia, será realizado o “Encontro de Corais”, nas arquibancadas do centro de convenções.

A Semana das Artes tem o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com entrada e participação gratuita nas oficinas. Para ter acesso à programação, basta entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelos números (92) 3232-2440, 99174-5278 e 3232-1950.

