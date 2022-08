Salomão Rossy apresenta espetáculo “Tambores e Folias” no Teatro Amazonas

Manaus (AM)- A diversidade cultural e ancestral de diferentes ritmos do Brasil chega ao palco do Teatro Amazonas, nesta quarta-feira (10), às 20h, com o espetáculo “Tambores e Folias”, que comemora os 27 anos de carreira do amazonense Salomão Rossy.

A apresentação é gratuita e livre para todos os públicos, promovida pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do estado.

De acordo com Salomão Rossy, “Tambores e Folias” conta com um repertório de sucessos que exaltam ritmos populares. São canções que partem de uma seleção apurada de inúmeros festivais que o artista já participou, entre elas “Festa do Rei de Todos”, “Canto de Folia” e “Viola de Encantamento”.

A celebração vai contar com a participação do cantor Antônio Pereira, dos percussionistas João Paulo, Igor Brasil e Davi Cardoso; no coro com Wladimir Rossy, Leticia Siqueira e Isadora Fernandes; no violão de aço e 12 cordas, Neil Armstrong Jr; e no contrabaixo Fernando Leclair. Salomão Rossy é responsável pelo violão nylon, viola caipira, percussão e flautas.

O espetáculo terá duração de, aproximadamente, uma hora e trinta minutos, com transmissão ao vivo pela TV Encontro das Águas.

