Reconstrução da AM-010 conta com oito frentes de obras, diz Governo do AM

Manaus – A partir desta semana, as obras de reforma e modernização da rodovia estadual AM-010 passam a contar com oito frentes de trabalho, duas a mais que na semana passada. Nesta quarta-feira (10), o governador Wilson Lima voltou à rodovia para fiscalizar a evolução dos trabalhos de reconstrução da estrada e a ampliação das frentes de obras.

Durante a vistoria, Wilson Lima percorreu o quilômetro 161, onde acontecem os serviços de base e asfaltamento.

Empregos

De acordo com o governo do Estado, a obra está gerando mais de 8,9 mil empregos diretos e indiretos. Segundo o governador, essa ampliação do número de operários trabalhando no projeto visa dar maior rapidez à reconstrução da estrada nos mais de 250 quilômetros.

Dados da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) apontam que 37 quilômetros da rodovia já foram pavimentados e 78 quilômetros receberam tapa-buraco, garantindo condições de trafegabilidade para quem usa a estrada nesse período, enquanto a recuperação definitiva é realizada.

Wilson Lima disse que o período de sol tem permitido o avanço nos serviços e que o objetivo é tornar a estrada totalmente trafegável até o final do ano.

“Hoje nós temos mais de 100 quilômetros trafegáveis nessa rodovia, incluindo trechos que a gente fez tapa-buraco, trecho que a gente vem trazendo asfalto e trecho que a gente está corrigindo e já permite ao condutor trafegar com tranquilidade. Até o final do ano a estrada vai estar toda trafegável, cumprindo aquela nossa meta que é reduzir em, pelo menos, uma hora o trecho entre Manaus e Itacoatiara”, afirmou.

Frente de obras



Os trabalhos da AM-010 estão divididos nas oito frentes de obras em atividade. A retomada dos serviços na rodovia ocorreu em junho deste ano.

Etapas das frentes de trabalho

Na primeira frente, os trabalhadores se concentram em serviços de contenção de erosão, no quilômetro 45. Em seguida, na segunda frente, está em andamento o tapa-buracos, que vai do quilômetro 106 ao 107. Na terceira frente, duas equipes se dividem na limpeza lateral e terraplenagem dos acostamentos, nos quilômetros 144 e 148, respectivamente.

A quarta frente executa reciclagem do asfalto, no quilômetro 154, e sub-base do quilômetro 157 ao 156. Na quinta frente, está em andamento serviço de base no quilômetro 158, e de asfaltamento no quilômetro 160.

A sexta frente, do quilômetro 187 ao 188, realiza drenagem superficial. Já na sétima frente, nos quilômetros 193 e 194, os trabalhos são de sub-base e reciclagem do asfalto.

A última frente realiza terraplenagem dos acostamentos, no quilômetro 195, e limpeza lateral dos quilômetros 216 ao 217.

Leia mais:

Governador Wilson Lima determina retomada de obras na AM-010

Aziz destina recursos para recuperação da AM-010; obras devem gerar quase 10 mil empregos

Wilson Lima lança investimentos de R$ 1,1 bilhão para Manaus e interior