Sine Manaus oferta 211 vagas de emprego nesta quinta-feira (11)

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital”

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 211 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quinta-feira (11), de 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul e no shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas posto Constantino Nery

Vagas Novas

1 vaga – Conferente – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – conferir a entrada e saída de materiais, atendendo às solicitações de acordo com as normas e procedimentos pré-estabelecidos; conferir os produtos e materiais encaminhados, verificando se as especificações, condições e quantidades estão de acordo com os documentos.

Vaga disponível até 12/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Lavanderia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou experiência avulsa;

Atividades – executar lavagem de roupas em geral, separando as peças de acordo com o tipo de material e grau de sujeira; identificar e pesar as peças, regulando e operando máquinas lavadoras e secadoras.

Vaga disponível até 12/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Construção Civil

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em máquina seccionadora, plano de corte de projeto e montagem;

Atividades – confeccionar e reparar móveis e peças, e dar-lhes o acabamento requerido, utilizando equipamento adequado e guiando-se por desenhos e especificações.

Vaga disponível até 12/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Comércio

2 vagas – Padeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – criar receitas, modelar massas, finalizar processos de confecção de pães, liderar equipe, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 12/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Orçamentista de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por elaborar orçamento de móveis planejados e levantamento quantitativo de materiais; elaborar planilha de quantidade e de custos; comparar custos, fazer estimativas de custos, controlar prazo de documentação, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 12/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Designer Gráfico

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Design Gráfico;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Gestão de Tráfego, Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw e Marketing Digital.

Vaga disponível até 12/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Instalador de Segurança

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por instalar e configurar os sistemas e seus dispositivos componentes, como câmeras, alarmes e cercas; realizar manutenção preventiva e reparação dos equipamentos.

Vaga disponível até 12/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

8 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – prestar atendimento aos clientes, organizar e abastecer as gôndolas, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 11/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar vendas de balcão, prospecção de clientes e pós-vendas.

Vaga disponível até 12/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Supervisor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em vendas e veículo próprio (carro ou moto);

Atividades – realizar abertura e fechamento da loja, controle de caixa, coordenar equipes de operadores de caixa, entregadores, consultores de venda e estoquistas.

Vaga disponível até 12/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Operador de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – manutenção e captação de clientes; vendas de produtos.

Vaga disponível até 12/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Motoboy

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”; diferencial ter Noções hidráulicas;

Atividades – instalar purificadores de água; efetuar pagamentos de boletos e depósito; organizar documentos, traçar rotas e verificar endereços.

Vaga disponível até 12/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente de Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Planilha Excel avançado e disponibilidade de horário;

Atividades – responsável por supervisionar a reposição de produtos; fazer a gestão da equipe de frentistas e de colaboradores da loja de conveniência.

Vaga disponível até 12/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras; higienização de utensílios.

Vaga disponível até 12/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Indústria

1 vaga – Encarregado de Produção

Escolaridade – ensino superior completo em Engenharia da Produção ou Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – acompanhar o desempenho dos operadores e orientar quando necessário para manter o ritmo, qualidade e produtividade dos projetos; analisar relatórios de produção e identificar desvios dos padrões do processo.

Vaga disponível até 12/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – supervisor de produção responsável pela equipe de operadores e auxiliares no processo de produção industrial; precisará estar atento à execução e à qualidade das atividades, levando em conta o abastecimento de matérias-primas e o uso adequado de máquinas e equipamentos.

Vaga disponível até 12/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar o preparo de comida caseira para os funcionários, além de seguir cronograma das receitas, controlar estoque, medir porções, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 12/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de borracharia em geral em todos os veículos da empresa, fazer reparos, manutenção e a troca de pneus e rodas, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 12/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Manutenção de Veículos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Mecânica de Veículos, NR-35, NR-33 e NR-10 atualizadas;

Atividades – fazer manutenção em veículos pesados, reparar e substituir peças, fazer ajustes e regulagem, utilizando ferramentas e instrumentos de medição e controle, avaliando as condições de funcionamento e desempenho dos veículos da empresa, manutenção preventiva e corretiva.

Vaga disponível até 12/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Solda, Eletrodo Revestido, NR-35 e NR-12;

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, tais como Eletrodo Revestido, TIG, MIG, MAG, Oxigás, Arco Submerso, Brasagem e Plasma.

Vaga disponível até 12/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade ou Administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – prestar atendimento aos colaboradores com dúvidas trabalhistas, que estão em processos de recebimento de rescisão, 13º, admissões ou demissões; responsável por providenciar as documentações e burocracias necessárias para as admissões e demissões em massa, além de providenciar homologações.

Vaga disponível até 12/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Serralheiro Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter prática no manuseio de equipamentos, como esmeril e serra; diferencial ter cursos na área;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças em chapas de metal; recortar, modelar e trabalhar barras de materiais ferrosos e não ferrosos, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 11/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas posto shopping Phelippe Daou

Vagas Novas

1 vaga – Assistente de Recursos Humanos – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Pacote Office; conhecimento em legislação trabalhista; sistemas ERP folha de pagamento e automação do ponto;

Atividades – auxiliar nas rotinas do RH e administrativas, como folha de pagamento (folha, férias, rescisão, horas extras, processo de admissão e encargos); automação do ponto (análise, ajustes, lançamentos de abonos, banco de horas, emissão de relatórios, entre outros); processo de admissão; benefícios (inclusão, exclusão, concessão da carteira de benefícios, acompanhamento de contrato e processo de pagamento para fornecedores);

Vaga disponível até 16/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Veículos à Diesel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – revisão preventiva de veículos à diesel; troca de sensores, pastilhas, freio e suspensão; fazer o pedido de peças necessárias para a manutenção; gerir a manutenção de veículos da frota.

Vaga disponível até 15/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Mecânica Automotiva

1 vaga – Mecânico de Veículos à Diesel

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com linha pesada, manutenção de motores, caixa de marcha e suspensão;

Atividades – montagem e troca de peças; lubrificar e regular motores.

Vaga disponível até 11/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Hotelaria

10 vagas – Camareira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar organização de quartos, dobradura de lençol e higienização do ambiente como um todo.

Vaga disponível até 11/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – execução de cardápio, organização e controle de alimentos em hotelaria e afins.

Vaga disponível até 11/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Manobrista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” ou “AB” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, manobra de veículos e estacionamento dos mesmos.

Vaga disponível até 11/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro Geral

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – dormir no local de trabalho (hotel de selva);

Atividades – preparar refeições a serem servidas seguindo as receitas, normas e procedimentos pré-estabelecidos; trabalhar com a montagem do buffet e pratos à lá carte.

Vaga disponível até 11/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Comércio

5 vagas – Auxiliar de Padeiro – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Atividades – auxiliar na reposição de pães e derivados na exposição, assar pães, auxiliar os padeiros com as atividades pertinentes e realizar atendimento ao cliente.

Vaga disponível até 12/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – auxiliar no atendimento ao cliente, realizar reposição, alterar preço, verificar data de validade, realizar higienização e manutenção das gôndolas.

Vaga disponível até 12/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Peixeiro – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em atendimento e manipulação de alimentos;

Atividades – preparar, limpar e cortar pescado para comercialização; examinar os peixes recebidos, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade; armazenar os peixes, dispondo-os em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até 12/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar, limpar e cortar carnes para comercialização; acondicionar carnes em embalagens individuais, manualmente ou com auxílio de máquinas de embalagem a vácuo.

Vaga disponível até 12/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

‘Monkeypox’: Amazonas notifica mais três casos suspeitos, totalizando 12 em investigação

Dia dos Pais terá horário especial para visitação aos cemitérios de Manaus

Castramóvel avança no Amazonas e possibilita o controle de animais abandonados