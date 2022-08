Castramóvel avança no Amazonas e possibilita o controle de animais abandonados

Manaus (AM) – Os atendimentos do Castramóvel avançam no Amazonas. Ao todo, cerca de nove municípios do estado e a capital receberam os serviços, os quais têm ajudado gatos e cachorros domésticos abandonados, principalmente os mais vulneráveis localizados no interior.

Desde sua criação, em outubro do ano passado, as unidades do Castramóvel realizaram mais de 5.298 esterilizações, de forma gratuita para os tutores, nos municípios de Autazes, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Careiro da Várzea, Novo Airão, Manacapuru, Barcelos, Santa Isabel, São Gabriel da cachoeira e em Manaus.

Em 2021, o Amazonas recebeu 2.129 procedimentos de castração em animais e, neste ano, aproximadamente 3.169 atendimentos gratuitos foram realizados pelo Castramóvel. Apenas em Manaus, a unidade de castração atendeu 1.774 cães a gatos.

De forma itinerante, o Castramóvel atuou em diversos bairros de Manaus, sendo eles: Monte das Oliveiras, Cidade Nova, Novo Israel, Japiim, Coroado, Distrito Industrial II (Ramal do Ribeirinho) e na sede da Sema.

Há no Amazonas cerca de três Castramóveis que oferecem o serviço de esterilização de gatos e cachorros. Aos tutores interessados, é preciso preencher o formulário no site bit.ly/32MnFhS. O cadastro funciona como uma ferramenta para reservar novos agendamentos. Após o cadastro, uma equipe do Castramóvel entrará em contato com o tutor para confirmar a data, hora do atendimento.

A fila de chamada para as cirurgias dos animais prioriza os tutores do cadastro reserva que residem no bairro onde o Castramóvel atende. Vale ressaltar que o Castramóvel passa por vários bairros e municípios do Amazonas.

Serviços no interior

Segundo o médico veterinário Bruno Figueiredo, há um grave problema nos municípios do interior do Amazonas no que se refere ao grande número de animais abandonados nas ruas e em situação de vulnerabilidade. O veterinário alerta que cachorros e gatos ficam expostos às doenças, as quais se agravam no período da cheia dos rios.

“Existem várias doenças que podem acometer cães e gatos no período de cheia, a principal delas é a leptospirose que é uma bactéria transmitida principalmente pela urina de roedores. As micoses também podem causar um problema dermatológico nos animais, e essa pele fica propicia para que em contato com água contaminada, levar o animal a ter problemas gravíssimos que podem levar até a morte”, afirmou o médico veterinário.

Nesse sentido, a castração de animais de rua é uma ação importante, justamente para desenvolver o controle populacional de cachorros e gatos abandonados.

Com o objetivo de interiorizar e expandir o atendimento gratuito de castrações no Amazonas, o Castramóvel, idealizado pela deputada estadual Joana D’arc, também chegou recentemente no município de Rio Preto da Eva. Os atendimentos aconteceram na Escola Estadual Raimundo Paz.

Os serviços são: castração, orientação veterinária, vermifugação, corte de unha, e limpeza de unha e ouvido. Ao todo, 292 animais foram atendidos.

“Como protetora de animais e autoridade neste Estado, tenho fiscalizado essas ações inéditas de bem-estar animal e também de saúde pública para a nossa população a todos os municípios do Amazonas. Para este trabalho em Rio Preto da Eva, foi fundamental o apoio do prefeito, dos secretários, dos vereadores e de vários servidores, nos mostrando que a união faz a força, pois ninguém faz nada sozinho”, disse Joana Darc.

O prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza (PP), agradeceu aos serviços prestados pelo Castramóvel, projeto de Joana Darc.

“Agradeço a deputada Joana Darc que tem trabalhado não apenas por uma causa, mas por toda a população. Tenho a satisfação em receber as ações desse projeto em nosso município, que tem beneficiado os animais de rua e da população, com os cuidados veterinários, neste local”, declarou.

