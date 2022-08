Giovanni Sena faz show gratuito na Praça da Polícia, em Manaus

O objetivo do show é levar um repertório eclético que vai do samba ao pop, passando pelo bolero e MPB

Manaus (AM)- Neste sábado (13), o artista local Giovanni Sena apresenta o show “Giovanni Sena – Voz e Violão”, no coreto da Praça Heliodoro Balbi, popularmente conhecida como Praça da Polícia, no horário de 10h às 12h. O show é gratuito e promovido pela Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa através do Projeto Circuito+Cultura.

De acordo com o artista, o objetivo do show é levar um repertório eclético que vai do samba ao pop, passando pelo bolero e MPB. Músicas nostálgicas, que traz boas lembranças ao público presente, que foram sucessos nas vozes de Fábio Jr., Geraldo Azevedo, Reginaldo Rossi, Nelson Gonçalves.

“Além de fazer uma mistura de emoções, também cantarei composições minhas que fazem parte do meu EP “Minhas Histórias”, lançado em 2021”, acrescenta ele.

Sobre o cantor

Giovanni Sena é músico, nascido em Belém (PA). Ele vem de uma família de músicos e começou a tocar percussão em pequenos bailes de carnaval infantil ainda com 5 anos. Veio para Manaus em 1988, morar com a família. Multi-instrumentista autodidata, hoje toca além de instrumentos de percussão, instrumentos de cordas e tem conhecimento na parte teórica.

Seu primeiro trabalho como músico profissional foi em 1995, no grupo “Batucada Diferente” em Belém, quando ingressou na Marinha do Brasil. Em 1998, de volta a Manaus, fundou o Grupo “EmoSamba” no qual atua até hoje realizando eventos particulares e rodas de samba. Fez parte do “Grupo PróAlcool” e participou como violonista de grupos de danças folclóricas. Começou a compor quando criou o grupo “EmoSamba”.

Sua primeira composição, com o grupo, faz parte do Projeto “Minhas Histórias”. Compôs também para vários grupos de danças folclóricas e artistas regionais no Amazonas.

Ele também atuou como técnico de sonorização. Passou por uma experiência de seis meses na Europa (Itália) como técnico de PA de uma banda de Boi Bumbá. Trabalhou como freelancer e operador de áudio em várias empresas de sonorização.

